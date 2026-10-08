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▲李多慧轉身逃離碎碎念的賈永婕，臭臉表情超搞笑。（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 李多慧）

▲李多慧用AI做出她跟許光漢的行銷廣告，讓前輩笑翻，打出高分。（圖／翻攝自YouTube＠이다혜 李多慧）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨（7）日在YouTube上傳《多慧打工》系列第8集，要體驗一日上班族生活。只見李多慧到辦公室位在台北101內的野村投信上班，一早等電梯時就遇到101董事長賈永婕；兩人寒暄過後，賈永婕突然叮囑李多慧要認真上班、不可以偷懶，結果李多慧一轉身立刻露出臭臉，完全代入上班族的角色，效果十足，讓粉絲看了全笑翻。李多慧這次以實習生身分到野村投信上班，一早抵達台北101後，公司就準備好工作證給她，讓李多慧開心進入大樓。在等電梯時，她還剛好遇到也正要上班的賈永婕。賈永婕立刻誇讚李多慧的美貌：「實習生要這麼的漂亮嗎？」李多慧連忙害羞說謝謝。接著話鋒一轉，賈永婕開始擺出老闆姿態，叮嚀李多慧：「努力一點喔，不可以偷懶喔，偷懶要扣錢喔！」本以為李多慧會笑著回應，沒想到她立刻代入上班族心態，轉身後忍不住擺出臭臉、皺眉，一副不想聽老闆碎碎念的樣子，讓粉絲看了全笑翻，紛紛留言：「遇到職務最高的，只好乖乖聽話」、「多慧就是這麼可愛」、「這個橋段太好笑了」、「那句ㄙㄟˋㄙㄟˋ是誰教的？ 直接台灣國語了」、「賈董氣場整個壓過欸」。而李多慧到了野村投信後，第一件事就是被抓去開晨會，報告今天的股市概況，接著還要準備跟顧客碰面的提問，又到行銷部門實習，學習透過AI做廣告文宣。李多慧說自己平常本來就很會利用AI做圖，她還發揮創意加入許光漢的照片，並輸入一連串指令，結果生成的成果讓公司前輩都很滿意，給李多慧的實習打了95分的高分，讓她順利結束這次的101上班族體驗。李多慧的下一站則預告會去當Uber Eats外送員，目前她已體驗過手搖飲、超商、鐵板燒餐廳、消防隊、電視台記者、糕點師傅、陽明山解說員等職業，粉絲都很期待她接下來的拍片計畫，想要巧遇「實習中」的李多慧。