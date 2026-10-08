法國學生示威持續延燒，一段地方市長張開雙臂、擋在警方與示威學生之間的影片，近日在社群媒體瘋傳。該名市長事後表示，現場不少學生並未攻擊警方，他認為自己有責任站出來，保護這些年輕人。
根據《路透社》報導，巴黎北郊聖但尼（Saint-Denis）市長巴加約科（Bally Bagayoko），6日在學生示威現場與警方對峙，影片顯示，當警方準備向學生方向推進時，巴加約科站到雙方之間，張開雙臂並要求警方停止前進。
巴加約科事後受訪時透露，當時警方準備向學生推進，但在場許多年輕人，其實根本沒有對警方做出任何攻擊行為，坦言自己就是4個孩子的父親，「街上的高中生可能就是我的孩子」，認為站在他們身邊是自己的責任。
學生示威延燒！警民衝突升高
法國學生近期接連走上街頭，抗議教育資源不足，包括班級人數過多、校舍老舊、教師短缺、不同地區教育資源不均等問題，示威已持續超過2週，並從巴黎周邊擴散至其他地區。
隨著示威升溫，部分地區爆發學生與警方衝突。法國政府7日宣布，暫停使用閃光彈，此前一名15歲少年在北部朗斯（Lens）的驅散行動中受重傷。
法國政府表示，將先釐清事件經過，再決定是否恢復警方使用相關武器。
巴加約科則表示，自己希望學生能夠表達訴求，而不是讓示威演變成警民衝突。他站在警方與學生之間的畫面，也成為這波示威中最受矚目的場景之一。
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巴加約科事後受訪時透露，當時警方準備向學生推進，但在場許多年輕人，其實根本沒有對警方做出任何攻擊行為，坦言自己就是4個孩子的父親，「街上的高中生可能就是我的孩子」，認為站在他們身邊是自己的責任。
法國學生近期接連走上街頭，抗議教育資源不足，包括班級人數過多、校舍老舊、教師短缺、不同地區教育資源不均等問題，示威已持續超過2週，並從巴黎周邊擴散至其他地區。
隨著示威升溫，部分地區爆發學生與警方衝突。法國政府7日宣布，暫停使用閃光彈，此前一名15歲少年在北部朗斯（Lens）的驅散行動中受重傷。
法國政府表示，將先釐清事件經過，再決定是否恢復警方使用相關武器。
巴加約科則表示，自己希望學生能夠表達訴求，而不是讓示威演變成警民衝突。他站在警方與學生之間的畫面，也成為這波示威中最受矚目的場景之一。