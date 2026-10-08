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寒露「3生肖」財運最旺！屬龍領大紅包、屬豬賺到年底

📌第三名：生肖虎

📌第二名：生肖龍

📌第一名：生肖豬

▲生肖龍這段期間也有機會收到長輩給的金援資助，或是家人間贊助的資金。（圖／Shutterstock）

3星座寒露後超旺！巨蟹座獲意外之財、天秤座魅力爆發稱王

📌第三名：巨蟹座

📌第二名：摩羯座

📌第一名：天秤座

▲天秤座集中外界所有目光，魅力來到最高點，有望提前達成今年的存錢目標。（示意圖／ NOWNEWS資料照）

2026年寒露節氣於今（8）日登場，雖然天氣逐漸轉涼，部分人財運反而升溫更旺。根據命理專家小孟塔羅雲蔚老師表示，其中生肖豬合作運、吸金力爆棚，生肖龍有望錢滾錢；星座方面則由天秤座魅力吸金稱王，巨蟹座更有機會收到長輩大紅包。生肖虎如同加滿油的引擎一樣，只要嗅到任何賺錢機會，便會立刻拋下猶豫，直接衝上前去搶下資源，沒人敢接的超難專案只要願意扛下，隨之而來的獎金絕對會超有價值。這種積極行動的態度，讓生肖虎取得優勢，建議趕緊把擱置已久的企畫拿出來執行，大膽爭取更高的預算，提前為過年紅包做好準備。生肖龍總是低調累積實力，過去幾個月省吃儉用存下來的資金，剛好碰上極佳理財時機，只要專注在熟悉的領域，就能錢滾錢、把利潤放大，這段期間也有機會收到長輩給的金援資助，或是家人間贊助的資金，若能妥善運用，未來買車、買房不是夢。生肖豬榮登第一名寶座，隨著寒露到來氣溫變低，但生肖豬的魅力反而來到最高點，這段日子各種合作案將如雪片般飛來，對方都會被你強大的氣場給說服，建議把握這波強運，藉由自身強大表現向主管要求加薪或抽成，讓年底前賺進大把鈔票。巨蟹座最近應該把注意力放在家庭上，在這藏有今年秋天最大的財富密碼。巨蟹座有機會在整理家中或規劃財務時，意外翻出舊存摺，或發現某筆長期定存即將到期。除此之外，長輩還會看中巨蟹座平時貼心又顧家，容易在這時候私下送你個大紅包，或在你打算買房、買車時，霸氣贊助資金。摩羯座平時踏實努力，即將迎來獲得回報的時刻。摩羯座向來做表面工夫，這幾個月來熬夜工作帶來的成果，全部轉化為談加薪的談判成績單，老闆絕對會心甘情願幫你加薪，這份累積多時的果實終將成熟。天秤座集中外界所有目光，隨著近期天氣轉涼，天秤座魅力反而到了最高點，不論是向主管提出新計畫，還是跟客戶交談，對方都會被你給說服。這段時間天秤座在商業合作與利潤分配上表現亮眼，各種合作機會接連找上門，也容易遇到有利可圖的案子。此時不妨大膽爭取更高的分潤與報酬，隨著一筆筆可觀收入進帳，有望讓天秤座提前達成今年的存錢目標。