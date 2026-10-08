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SK海力士槓桿商品暴跌76% 散戶慘遭雙倍放大損失

高風險商品提前上市惹議 國會質疑政策遭政治介入

韓國緊急踩煞車 提高投資門檻防止虧損擴大

韓國散戶追逐人工智慧（AI）半導體投資熱潮，卻因股市劇烈震盪付出慘痛代價。最新數據顯示，韓國推出追蹤三星電子、SK海力士等個股的槓桿及反向交易所交易商品（ETP）後，短短約兩個半月，散戶已實現交易虧損高達2.32兆韓元（約17.2億美元、台幣552.44億元）。由於數據尚未計入未實現虧損，實際損失恐怕更加驚人。根據韓國金融監督院6日提交給執政黨國民力量黨國會議員崔恩碩（Choi Eun-seok）的資料，自5月27日相關商品上市至8月14日，散戶透過10家主要證券商交易，累計已實現虧損達2.32兆韓元。這項數據僅統計投資人賣出商品後確定的損失，尚未納入仍持有部位的帳面虧損，以及透過中小型證券商進行的交易，意味整體損失規模可能遠高於官方公布數字。韓國今年推出的單一個股槓桿及反向ETP，讓投資人能以較高槓桿押注三星電子、SK海力士等熱門股票的漲跌。然而，隨著AI半導體行情降溫，原本追求高報酬的投資人反而面臨大幅虧損。其中，三星資產管理旗下「KODEX SK hynix Single Stock Leverage」6月23日一度攀升至44,385韓元，但隨著市場開始擔憂半導體景氣觸頂，7月29日盤中最低跌至6,000韓元。儘管後續股價略有回升，截至10月6日收盤，該商品仍僅有10,700韓元，較高點暴跌約76%。單一個股槓桿商品通常追蹤標的股票每日漲跌幅的兩倍，當股價下跌時，虧損也會被放大。此外，即使標的股票長期呈現區間震盪，反覆上漲與下跌也可能產生「負向複利效應」，使投資本金持續流失。花旗環球金融市場（Citigroup Global Markets）甚至估計，韓國整體槓桿ETF市場的散戶累計損失，可能高達56兆韓元。不過，該估計涵蓋的市場範圍與官方此次公布的單一個股商品已實現虧損不同，不能直接比較。散戶損失持續擴大，也讓韓國政府面臨政策責任爭議。在6日舉行的國會國政監查中，國民力量黨議員安相勳（Ahn Sang-hoon）質疑，政府是否為了在特定事件前刺激股市，才推動高風險槓桿商品上市。另一名議員朴洙瑩（Park Soo-young）則指出，相關商品原訂今年下半年推出，卻提前至5月底上市，要求釐清是否涉及政治力量介入。對此，韓國政府官員否認政策推動過程存在疏失，但承認投資人蒙受重大損失。副總理兼企劃財政部長官李炯逸（Lee Hyeong-il）表示，政府嚴肅看待市場波動加劇及投資人損失問題；企劃財政部第一次官權大榮（Kwon Dae-young）則坦言，原本希望消除金融商品監管上的不對稱問題，結果卻造成民眾虧損，對此感到遺憾。為防止更多散戶因高槓桿商品蒙受損失，韓國金融主管機關已自7月16日起，暫停核准新的單一個股槓桿及反向商品上市。7月底起，當局進一步將最低保證金門檻提高至3,000萬韓元，並強化投資人強制教育，希望降低缺乏相關經驗的散戶貿然進場的風險。此外，11月起還將實施新規定，包括將最低下單數量提高至20股，進一步限制高風險商品交易。