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台經院日前分析指出，撐起AI大建設的隱形產業「營建業」，其營業氣候點逼近歷史高點，同享AI紅利。國產今（8）公布9月營收18.81億元、月增14.49％，並表示，受惠AI紅利加深與科技廊道帶旺周邊房市建設，營運不僅維持高檔，也開啟了集團營運進入年度旺季，整體呈現相當穩健的營運態勢。展望未來，國產表示，隨著全台科技廠辦大建設，加上還有南科四期、龍科三期等各大新興科學園區等都帶旺獲利可觀的高彈性模數等高端低碳混凝土的龐大出貨量。因此即使面對相關房市政策壓抑挑戰，也具有穩固的景氣抗壓能力，讓集團營運審慎樂觀與正向發展。另，AI晶片龍頭NVIDIA輝達進駐「潤泰玉成大樓」，就在國產企業總部大型開發案對面，該案預計在2027年底完工，當地商辦地產單價屢創新高，可望點亮資產活化鍍金版圖。國產全台共有44.7萬坪的土地資產，內湖科舊宗段擁有1400坪科技工業區土地、在鄰近輝達海外總部規劃落腳北士科的關渡洲美平原，也擁有近2萬坪土地，加上於南科周邊的鄰近地區，更擁有2000多坪且深具價值的土地與廠區資產，未來都會按階段性計畫進行資產活化策略。