我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）公布9月會議紀要偏鷹，美元走強，美元指數在102之上，加上台股跌，新台幣兌美元今（8）日早盤再貶，下探31.88元，貶值8.5分。美國9月升息1碼，市場關注是否再升息。聯準會公布最新9月會議紀要，顯示決策官員不認為有迫切在10月的下次會議升息的必要，多位高層暗示12月再升息也不遲，美元續強，美元指數維持在102之上，目前有稍回落，從102.28拉回至102.15附近。亞洲主要貨幣先貶後升，其中日圓兌美元今日早盤從158.106回升至157.595，韓元兌美元也從1340.74回到1336.18，離岸人民幣兌美元也從6.7035升至6.6998。新台幣兌美元今日早盤則續貶，以31.82元、貶值2.5分開出，即便一度翻升來到31.78元，但在台股走跌之下，新台幣再回貶，並下探31.88元，貶值8.5八，目前在31.862元盤整。