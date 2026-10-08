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建商面臨資金籌措困難、融資條件趨嚴挑戰

合庫銀攜手台灣金聯 推動續建預備金

台灣金聯「續建資金承諾」 與傳統續建機制不同之處

台灣金聯資產管理公司今（8）日宣布，已與合作金庫銀行簽署「續建資金承諾業務合作意向書」，凡為該銀行准貸的建商，可向台灣金聯申請「續建資金承諾」 ，獲核發承諾書後，若因營建工料上漲或預售不如預期等因素，以致產生資金缺口時，得申請動用續建資金，確保建案順利完工，以避免爛尾樓發生。面對近年國內持續實施選擇性信用管制措施，以及整體房地產市場交易量降溫所帶來的衝擊，建商面臨資金籌措困難、融資條件趨於嚴格等挑戰，市場對於建案能否順利完工的關注也日益升高。尤其資本規模較小的中小型建商，更容易受到市場景氣循環與融資環境變化影響，一旦建案銷售不如預期，或因工程成本上升、資金調度困難等因素導致現金流緊縮，可能衍生工程進度延宕甚至停工風險，受影響最大的往往是投入畢生積蓄購買預售屋的民眾。現有預售屋履約擔保信託機制著重在價金保全功能，惟為減少建案因資金問題停工所衍生的消費爭議，避免預售屋承購戶面臨無法如期交屋及資金積壓等風險，如何進一步補強建案興建過程中的資金安全網，成為健全不動產市場的重要課題。有鑑於此，台灣金聯憑藉長年累積的不動產資產管理及債權處理專業，提供符合資格建商申請續建預備金額度，當建案遭遇不可預期的資金缺口時，能即時啟動建案預備性續建財源，並透過合庫銀行辦理信託管理及專款專用機制協助工程持續推進，提高建案順利興建完工的可能性。台灣金聯董事長宮文萍表示，現行續建機制常因資金不足問題，難以發揮作用，而營建成本也常因大環境變化而難以控制，受影響的不止是建商，甚至是地主、消費者與銀行的債權確保。有鑑於此，台灣金聯特別規劃了「續建資金承諾」業務，希望在申請個案的信託契約中納入本項業務規範，使建商在營運資金發生缺口時，可以取得資金，確保建案得以順利完成，不致成為爛尾樓。宮文萍強調，台灣金聯「續建資金承諾」與傳統續建機制不同之處，在於建商於向銀行申請建築融資時，即可向台灣金聯申請續建資金承諾，額度以營造成本的3成為限，若在建築過程中，確實因財務資金產生缺口，可於承諾額度範圍內，申請台灣金聯撥付續建資金，不需等到已停工達3個月才能啟動續建資金，導致停工期間影響工程安全與品質，甚至因而積欠大筆工程款，進而衍生債權與法律糾紛，從而影響續建工程之進行。宮文萍表示，合庫是國內土建融的龍頭銀行之一，且一向秉持金融業增進公共利益的社會責任，曾推出「續建機制2.0」，這次強強聯手，共同推動「續建資金承諾」業務，以期建案能順利完工，確保地主、預售戶的權益。這次「續建資金承諾」將預先於信託契約內訂定，未來續建資金也將撥至信託專戶專款專用，且建商將不會喪失建案的主導權，且對於都更案將可提高地主的信心，提升整合速度，對於預售消費者也可增強信任，促進建案預售。合庫銀行指出，在當前金融監理趨嚴及市場環境變化快速的情況下，金融機構除提供融資服務外，更應善盡社會責任，協助建立健全的不動產開發保障機制，透過信託方式與台灣金聯公司合作辦理續建資金業務，將銀行在資金管理方面的專業導入建案開發管理流程，讓購屋民眾獲得保障，能夠共同提升國內住宅市場的安全與穩定性。宮文萍強調，近來因工料上漲，建商資金斷鏈造成爛尾樓，甚至淪為都更孤兒時有所聞，台灣金聯希望能攜手公股銀行共推「續建資金承諾」，以維持房市穩定，保障民眾權益，善盡公股事業責任。