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根據美媒《New York Post》與《Bleacher Report》最新分析，底特律老虎隊今棒球休賽季預計將不會與3度入選明星賽的名將托雷斯（Gleyber Torres）續約，甚至因規則限制無法再給予合格報價，將讓他投入自由球員市場。而球團敢於讓資深大將離隊的核心關鍵，正是來自台灣的「怪力男」李灝宇在2026年菜鳥球季的崛起。現年23歲的李灝宇在2026年球季獲得升上大聯盟的機會，並迅速用手中的棒子證明自身價值。整季代表老虎隊出賽114場，在330個打數中敲出87支安打、包含10發全壘打，貢獻46分打點與40分得分，打擊三圍分別為.264／.322／.424，整體攻擊指數（OPS）高達.747。作為一名首度登上世界頂級殿堂的新人，李灝宇不僅展現出優異的選球與長打潛力，更在老虎隊的打線中佔據重要一席，成為團隊今年最大的亮點之一。隨著李灝宇以及在3A繳出.302打擊率與OPS .863的頂級新秀安德森（Max Anderson）強勢崛起，老虎隊內野防線的佈局也將迎來世代交替。過去曾三度入選全明星賽的29歲明星內野手托雷斯，今年因傷影響僅出賽96場，繳出8轟、OPS .727的成績。由於湯瑞斯去年已接受過合格報價（QO），今年休賽季老虎隊無法再對他提出QO，雙方若要續約必須重新談判。然而，美媒《Bleacher Report》與《New York Post》分析指出，老虎隊總管哈里斯（Scott Harris）近年極力推動青年軍戰力發展，加上預期托雷斯會在自由市場尋求高額合約，老虎隊將二壘防區直接交由李灝宇與安德森輪替更合理且符合效益，因此明年球季老虎隊可能2人在二壘與三壘防區之間輪替。