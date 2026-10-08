為吸引國際旅客來台，交通部觀光署自10月1日上午10時起啟動國際自由行重遊旅客獎勵抽獎活動，中獎者可獲5000元消費金、同行親友也有3000元。上線一週累積5.3萬名重遊旅客登記，並有1萬名同行者響應；其中登記最多的外國旅客分別為日本、港澳、韓國、新加坡及菲律賓。
重遊旅客攜親友最多領八千
「重遊臺灣·福氣加倍」消費金抽獎，是曾在2023年後曾經來台停留3至90天的外國自由行旅客推出，只要旅客（及其親友）預計在今年10月10日至明年3月31日來台並在抵台7天前活動網頁登錄，就可參加抽獎。中獎可獲得5,000元消費金；若攜帶符合資格的同行親友訪台，同行親友可再獲得3,000元消費金。
每週三抽獎 全台七千家711都可兌獎
觀光署將在每周三中午抽獎，10月7日已進行首波抽獎，並發出中獎通知。旅客必須在來台後24小時內點擊通知信連結、上傳驗證資料，獲取兌獎QR Code。隨後可前往全台超過7,300家7-ELEVEN門市，自由選擇將消費金直接加值至自備的icash2.0、悠遊卡或一卡通等電子票證，或是現場購買票卡。不過，重遊遊客與同行親友不可加值在同一張卡片中。
消費金可搭乘臺鐵、捷運、客運等大眾運輸外，也可於支援電子票證的觀光景點、博物館、遊樂園、商店及在地特色店家使用。觀光署與27家支援電子票證支付的業者洽談加碼優惠，旅客憑加值小白單及護照即可至合作商家兌換相關優惠，進一步透過「政府引客、通路串接、業者加碼」方式，擴大國際旅客來臺後的消費效益。
日港澳韓星菲旅客最踴躍 10/7單日攜伴率達19.26%
統計截至10月7日止，已有5萬3,304名重遊旅客完成登記，並帶動1萬17名同行親友響應。目前累計登記前5大市場依序為日本、港澳、韓國、新加坡及菲律賓，涵蓋臺灣主要及具成長潛力的亞洲客源市場。特別是10月7日單日即新增4,652名重遊旅客及896名同行親友完成登記，單日攜伴率達19.26%，顯示活動熱度持續升溫。
重遊旅客占來台國際客逾四成
觀光署長陳玉秀表示，疫後國際旅遊市場持續復甦，114年來臺國際旅客達857萬人次，其中重遊旅客比例達42%，已恢復至疫前重遊客水準，顯示臺灣不僅能吸引旅客第一次來，更有讓旅客願意一來再來的魅力，「重遊臺灣·福氣加倍」不是單純提供旅遊優惠，而是希望把一位曾經來過臺灣的旅客，轉化成下一次旅行的最佳推薦者。
「重遊臺灣·福氣加倍」活動今年6月公布後，迅速在海外市場引發關注。觀光署已透過官方SNS，並於泰國MRT車廂、韓國首爾弘大電視牆、日本廣島路面電車與東京臨海線國際展示場站手扶梯等海外知名場域進行宣傳；統一超商亦配合於泰國、菲律賓合計約5,000家7-ELEVEN進行活動推播，從線上社群到海外實體通路同步觸及潛在旅客。
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「重遊臺灣·福氣加倍」消費金抽獎，是曾在2023年後曾經來台停留3至90天的外國自由行旅客推出，只要旅客（及其親友）預計在今年10月10日至明年3月31日來台並在抵台7天前活動網頁登錄，就可參加抽獎。中獎可獲得5,000元消費金；若攜帶符合資格的同行親友訪台，同行親友可再獲得3,000元消費金。
觀光署將在每周三中午抽獎，10月7日已進行首波抽獎，並發出中獎通知。旅客必須在來台後24小時內點擊通知信連結、上傳驗證資料，獲取兌獎QR Code。隨後可前往全台超過7,300家7-ELEVEN門市，自由選擇將消費金直接加值至自備的icash2.0、悠遊卡或一卡通等電子票證，或是現場購買票卡。不過，重遊遊客與同行親友不可加值在同一張卡片中。
日港澳韓星菲旅客最踴躍 10/7單日攜伴率達19.26%
統計截至10月7日止，已有5萬3,304名重遊旅客完成登記，並帶動1萬17名同行親友響應。目前累計登記前5大市場依序為日本、港澳、韓國、新加坡及菲律賓，涵蓋臺灣主要及具成長潛力的亞洲客源市場。特別是10月7日單日即新增4,652名重遊旅客及896名同行親友完成登記，單日攜伴率達19.26%，顯示活動熱度持續升溫。
重遊旅客占來台國際客逾四成
觀光署長陳玉秀表示，疫後國際旅遊市場持續復甦，114年來臺國際旅客達857萬人次，其中重遊旅客比例達42%，已恢復至疫前重遊客水準，顯示臺灣不僅能吸引旅客第一次來，更有讓旅客願意一來再來的魅力，「重遊臺灣·福氣加倍」不是單純提供旅遊優惠，而是希望把一位曾經來過臺灣的旅客，轉化成下一次旅行的最佳推薦者。
「重遊臺灣·福氣加倍」活動今年6月公布後，迅速在海外市場引發關注。觀光署已透過官方SNS，並於泰國MRT車廂、韓國首爾弘大電視牆、日本廣島路面電車與東京臨海線國際展示場站手扶梯等海外知名場域進行宣傳；統一超商亦配合於泰國、菲律賓合計約5,000家7-ELEVEN進行活動推播，從線上社群到海外實體通路同步觸及潛在旅客。