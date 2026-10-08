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母親痛批醫院延誤救治 「他們就這樣讓我女兒死去」

駁斥打破試管感染說 母親：根本不可能

WHO質疑俄羅斯資訊不透明 要求釐清第二名疑似患者

▲圖為俄羅斯伊爾庫茨克抗疫研究所外觀。（圖／美聯社／達志影像）

死者住處遭反覆消毒 鄰居質疑官方說法

川普願提供協助 克里姆林宮淡化疫情疑慮

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）一名28歲抗鼠疫研究機構女技術員離奇死亡，持續引發外界對鼠疫疫情的疑慮。死者母親出面痛批醫院未能及時救治女兒，甚至在事發數日後仍未提供正式死因證明，並駁斥女兒因打破試管而感染的傳聞根本是鬼話。綜合衛報、獨立報等外媒報導，28歲的希皮洛娃（Darya Shipilova）任職於俄羅斯伊爾庫茨克抗鼠疫研究所，10月初出現類似感冒的症狀，短短兩天後便於2日死亡。由於研究所專門處理鼠疫桿菌等高風險病原體，加上傳出實驗室曾發生事故，外界懷疑她可能因職業暴露感染肺鼠疫。不過，俄羅斯官方否認其死亡與研究所工作有關，僅稱死因為「病因不明的肺炎」，並強調當地沒有爆發鼠疫的風險，衛生及流行病學情勢維持穩定。儘管如此，當局仍對研究所及附近醫院實施大規模隔離措施，研究所員工一度被限制在建築內長達3天，只能睡在地板或椅子上等待檢驗結果，另有約百名接觸者據報接受醫療監測。希皮洛娃64歲的母親斯維特蘭娜（Svetlana Shipilova）本身也是醫療工作者。她接受俄羅斯獨立媒體《Glubina》訪問時，對女兒生前接受的醫療處置表達強烈不滿。「我救過不只一個像她這樣的病人，但他們卻沒能救回我的女兒。」斯維特蘭娜悲痛表示，「他們就這樣讓我女兒死去。」她指出，女兒死亡4天後，家屬仍未取得正式死因證明，只能從媒體報導得知各種說法。「我在等正式結果，不是媒體上說了什麼，而是必須有一份正式文件。」她說，整起事件持續拖延，讓自己承受極大痛苦。由於家屬也被要求隔離，希皮洛娃的後事至今無法安排。母親無奈質問，「她甚至還沒下葬。如果我們都被關在這裡，誰來埋葬她？」針對外界流傳希皮洛娃在實驗室打破裝有鼠疫桿菌的試管，因而感染致死的說法，斯維特蘭娜也強烈反駁。她表示，「我知道真相。我還得應付那些相信這種鬼話的蠢朋友。」並指出，研究所使用的檢體容器具有高度防護設計，並非一般玻璃試管，「就算把它往牆上扔，也不可能打破」。斯維特蘭娜強調，即使只是設想，也不可能輕易打破容器或讓內部物質外洩，認為相關傳聞出自不了解實驗室防護設備的人。她形容女兒工作認真、盡忠職守，是個單純善良的人。希皮洛娃的昔日同學也對實驗室事故說法抱持懷疑，認為在尚未完整調查前，外界就將事故責任歸咎於死者，對她並不公平，「認識她的人都知道她有多認真盡責，這整件事對我來說完全說不通。」隨著事件持續延燒，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7日公開表示，國際衛生機構至今仍未掌握事件全貌，因此無法進行完整的風險評估。譚德塞強調，及時、完整且透明地分享資訊，是釐清相互矛盾的報導，以及準確評估潛在公共衛生風險的必要條件。他也提到，媒體另傳出一名研究所員工出現病因不明肺炎的消息。雖然相關說法尚未證實，但WHO已要求俄羅斯政府說明，目前仍在等待回覆。WHO流行病與大流行病管理部門主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則指出，外界至今仍不清楚希皮洛娃究竟感染了什麼病原體，以及感染途徑為何。她直言，如果已排除肺鼠疫，「那麼她究竟是死於什麼疾病？」根據俄羅斯《貝加爾醫學期刊》（Baikal Medical Journal）報導，伊爾庫茨克衛生部門已採取廣泛防疫措施，試圖阻止潛在疫情擴散。希皮洛娃的鄰居透露，死者住處所在的兩層樓磚造建築，在她死亡後曾多次進行消毒，現場工作人員身穿白色防護衣、配戴防毒面具，並使用氣味強烈的消毒藥劑。一名40多歲的女住戶表示，當她詢問工作人員正在處理什麼時，對方竟回答是在「除蟑螂」。「但我們這棟樓根本沒有蟑螂。」她說，當時已聽聞鼠疫傳言，看見工作人員將防護衣裝進袋子後，更加懷疑官方對消毒行動的解釋。美國總統川普（Donald Trump）日前表示，願意向俄羅斯提供必要協助，並稱將很快與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）討論鼠疫疑雲。不過，克里姆林宮淡化事件嚴重性，並未接受美方援助提議。俄方表示，兩國領導人尚未安排相關通話，但若有需要，可以迅速協調。白宮則持續要求莫斯科提供更多案件細節，同時強調目前對美國構成的公共衛生風險極低。