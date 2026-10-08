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▲三商餐飲迎接雙十連假，推出各式優惠。（圖／三商餐飲提供）

▲三商巧福「套餐65折」優惠包含牛三寶牛肉麵、芝麻牛蒡絲及中杯飲料，原價290元，特惠價189元。（圖／三商餐飲提供）

三商鮮五丼也有優惠 人氣套餐66折起

德克士「免費2塊雞」0元！秋日好食雞199元起

迎接雙十連假，三商餐飲宣布，旗下三商巧福、三商鮮五丼同步推出三商i美食卡會員限定優惠！會員於指定期間透過APP免扣點領券，即可享有牛肉麵、乾拌麵及人氣丼飯套餐優惠，最低65折。還有加1元多1碗的超值組合，兩碗主餐搭配一份泡菜與一份飲料，等於平均下來每人只要120元，就能享有麵點、小菜與飲料。三商巧福於即日起至10月20日推出會員限定優惠，三商i美食卡會員可透過APP免扣點領取「套餐65折」及「加1元多1碗」優惠券，領券後可於10月31日前至門市使用，內用、外帶皆適用。三商巧福提到，「套餐65折」優惠包含牛三寶牛肉麵、芝麻牛蒡絲及中杯飲料，原價290元，特惠價189元，一次享受豐富配料與經典牛肉麵風味。「加1元多1碗」則以雪花牛肉乾拌麵搭配泡菜及中杯飲料，再加1元多享一碗紅燒排骨麵，整組原價385元，特惠價241元，兩碗主餐搭配一份泡菜與一份飲料，等於平均下來每人只要120元，就能享有麵點、小菜與飲料。三商鮮五丼於即日起至10月21日推出兩款會員優惠套餐，三商i美食卡會員可透過APP免扣點領取專屬優惠券，領券後可於11月3日前至門市使用，內用、外帶皆適用，享有66折起優惠。單人套餐「咖哩唐揚雞丼＋柚香蘿蔔＋杯裝飲料」，原價240元，特惠價158元，咖哩搭配唐揚雞，再以柚香蘿蔔增添清爽滋味，輕鬆享用豐盛一餐。雙人組合「炸蝦菲力豬排丼＋招牌牛丼＋滷豆腐＋杯裝飲料」，原價409元，特惠價270元。三商巧福指定套餐65折 加1元多1碗牛三寶牛肉麵＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料，原價290元，特惠價189元。雪花牛肉乾拌麵＋泡菜＋中杯飲料，加1元多1碗紅燒排骨麵，整組原價385元，特惠價241元。領券期間：即日起至10月20日使用期限：領券後至10月31日領券方式：於三商i美食卡APP免扣點領取優惠券。適用方式：門市內用、外帶皆適用。：三商鮮五丼人氣套餐66折起咖哩唐揚雞丼＋柚香蘿蔔＋杯裝飲料，原價240元，特惠價158元。炸蝦菲力豬排丼＋招牌牛丼＋滷豆腐＋杯裝飲料，原價409元，特惠價270元。領券期間：即日起至10月21日使用期限：領券後至11月3日領券方式：於三商i美食卡APP免扣點領取優惠券。適用方式：門市內用、外帶皆適用。另外，速食品牌「德克士」則推出會員限定5大炸雞優惠，開吃「免費2塊雞」0元、「熱門點心餐」99元、「檸香雞腿堡個人餐」119元、「半半炸雞套餐」會員價299元、「買桶送手槍腿」600元。即日起至10月12日，還有「秋日好食雞」優惠活動，爽吃「咔滋炸雞辣翅桶」299元、「爽吃歡樂拼盤」199元等菜單。