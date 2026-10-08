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富京科技股份有限公司榮獲財政部北區國稅局「115年度績優營業人」表揚。這項肯定的依據，是企業長期誠實開立發票、依法申報納稅及落實法規遵循的實際紀錄。富京科技表示，這不僅是一項榮譽，也是公司長期重視企業治理、堅持誠信經營的重要里程碑。根據財政部北區國稅局公布資料，115年度轄內共有620,065家營業人，最終僅133家獲選為績優營業人，獲獎率僅萬分之2.1，平均每4,600多家營業人才有1家獲選。該獎項評選條件包括績優營業人必須誠實開立統一發票或電子發票、依法申報納稅，近年內不得有短漏開發票、逾期申報銷售額或違章欠稅紀錄，如涉及環境保護、勞工或食品安全衛生等重大違法情形，亦不得列為獎勵對象。富京科技董事長林賢翰表示，企業規模可以成長、業務領域可以改變，但「正規經營」始終是富京科技不會改變的原則。「客戶選擇一家企業，看的不只是產品、技術或價格，更重要的是這家公司是否值得長期信任。對富京科技而言，依法納稅、遵循法規、健全財務與內部管理，都是建立信任最基本的條件。」林賢翰認為，合規不是為了應付查核，而是企業日常營運的一部分，「把每一件小事做對、做久，才會累積成外界看得見的信任。」「AI Factory與資料中心的建置，不只是單一專案的交付，更承載客戶長期營運與發展的需求。一家企業能不能穩健經營、長期值得信任，往往也決定了它能不能被託付更重要的任務。」林賢翰表示，隨著AI應用快速發展，AI Factory與資料中心的建置需求持續升溫。這類專案投資規模大、建置期程長，涉及設備、工程與系統整合等多個環節。國際客戶與合作夥伴在選擇供應商時，除了技術與執行能力，也更加重視企業的財務透明度、法規遵循與治理能力。除了深耕高科技與關鍵基礎建設領域，林賢翰亦關注不同產業的創新發展，並參與多元領域的事業投資。其中，富琍科技股份有限公司（Fully Tech）專注於企業員工福利數位化服務，經營「滿滿多元福利整合平台」，透過數位科技整合福利規劃、預算管理及福利發放等作業，協助企業提升福利管理效率與員工使用體驗。林賢翰表示，此次獲獎是對富京科技團隊多年努力的肯定，也是一份持續前進的責任。未來，富京科技將持續以誠信、專業、合規與永續為經營核心，深化AI Factory、資料中心及相關整合服務的專業能力，在快速變動的產業環境中穩健發展，持續累積客戶、合作夥伴與社會的長期信任。