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中高齡就業3年計畫 目標2028年達到14.2萬人

勞動部今（8）日公布8月勞動參與率統計，其中45歲至64歲勞參率達69.8%、65歲以上11%，均為歷年同月新高。相較於2015年，45歲至64歲中高齡勞參率未超過62%，成長約7個百分點；65歲以上高齡則在5年期間成長近2個百分點。據統計，45歲至64歲於2015年以前均未超過62%，2016年升至62.52%後逐年上升，2020年12月中高齡專法施行後，升速更為顯著，由2021年8月64.56%升至2026年69.84%，5年上升5.28個百分點。65歲以上勞參率也從2021年之9.05%升至2026年11%，上升1.95個百分點。勞動部表示，隨著勞參率增加，8月中高齡勞動力502.2萬人，年增13萬人、2.7%；65歲以上勞動力則為52.2萬人，年增5.2萬人、年增11.2%，持續挹注勞動市場供給量能。勞動部為提升中高齡者及高齡者勞動參與，並落實《中高齡者及高齡者就業促進法》，自112年5月正式啟動中高齡者及高齡者就業促進計畫，以「協助穩定職涯發展、延長勞動參與」為核心，投入近百億元經費協助超過30萬名中高齡者及高齡者就業。今年2月完成彙整12個部會資源發布「中高齡者及高齡者就業促進計畫」（2026-2028年）。本計畫採分齡分策略推動：45歲至54歲穩定在職勞動力、55歲至64歲加強促進重返職場、65歲以上鼓勵持續工作活化人力資本；2026年以協助13萬2,000人續留或重返職場為目標，並逐年增加5,000人，預計至2028年達成協助14萬2,000人之目標。