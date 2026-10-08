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▲李嘉欣嫁給許晉亨18年，育有1子，感情至今甜蜜穩定。（圖／翻攝自李嘉欣IG@michele_monique_reis）

近日鄧紫棋疑似低調結婚，嫁給富三代男友Mark（魏俊傑）的消息引發熱議。這讓人不禁聯想到18年前嫁入豪門的「最美港姐」李嘉欣，她的富商老公許晉亨同樣來頭不小，是香港已故「船王」許愛周的孫子，家族資產高達400億港幣（約新台幣1630億元），目前已全數交由信託，許晉亨與李嘉欣夫妻則可月領200萬港元（約新台幣812萬元）的零用錢，生活相當愜意。李嘉欣是1988年的港姐冠軍，出道時的動人美貌驚豔全港，火速被片商相中找去拍電影，代表作包含《妖獸都市》、《墮落天使》、《海上花》。而她亮眼的外型也引來許多爛桃花，李嘉欣曾先後與有婦之夫劉鑾雄、龐維仁交往，後來才在2006年公開和許晉亨的戀情，並於2008年登記結婚。許晉亨是香港船王許愛周的孫子，父親許世勳生前是中建企業主席，許家在香港產業龐大，港媒普遍估算他們的家族資產在400-420億港幣之間，約新台幣1600億元。許世勳2018年過世時，外界本以為許晉亨會和妹妹繼承這龐大遺產，但後來香港《壹週刊》報導，許世勳選擇將家族資產全數撥入信託基金，許家後代只能月領固定的金額。許世勳主要是希望這些資產可以交由專業的經理人操持，避免有人一家獨大，敗光家底。而根據資深導演王晶透露，許晉亨與李嘉欣夫妻每月領到的金額是200萬港元，約新台幣800多萬元，這對普通人來說可以說是天文數字，已經很足夠了，但與其他政商名流的生活費相比，每月800萬元其實不算高，甚至有點不夠用。李嘉欣甚至一度被港媒爆料，要遵守8條家規才能領到錢，內容包含不能回娘家過夜、不能在外衣著暴露、一週要回家吃2次晚餐等等。對此，李嘉欣曾出面否認，強調夫家十分開明：「如果有這些家規，我就不會嫁過去了，難道去受罪嗎？」但對於每月和老公只能領800萬零用錢一事，李嘉欣夫妻檔均未正面回應過。