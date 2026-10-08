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綠膿桿菌恐是細菌入侵 醫：可能是受汙染的手、物品接觸傷口

▲醫師提到，若傷口仍有污物、愈來愈腫痛、流膿或合併發燒，應儘早就醫，以降低小傷口造成大傷害的風險。（圖／亞大附醫提供）

女童感染「乳頭局部缺損」 醫：發育仍需密切追蹤

一名國小女童日前因為發燒就醫，意外發現右側乳頭周圍出現大片紅腫，伴隨劇烈疼痛，醫師檢查，發現是綠膿桿菌，導致乳頭周邊組織「幾乎被吃光」出現凹洞，皮膚受傷後，若紅腫快速擴大、異常疼痛或合併發燒，應立即就醫。收治個案的亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜提到，該名國小一年級的女童因連續多日高燒不退，送至急診就醫。檢查時發現右側乳頭周圍「明顯紅腫」，起初懷疑為「蜂窩性組織炎」。由於患部紅腫範圍達10至15公分，且疼痛越來越明顯，抽血結果顯示有「嗜中性白血球低下症」合併發燒症狀，讓醫療團隊提高警覺，擔心感染可能進一步惡化，因此安排住院治療。陳劍韜提到，因感染位置緊鄰乳頭部位，涉及日後「外觀」與「發育及哺乳功能」，醫療團隊會診整形外科評估是否需要清創，經討論後建議先以抗生素治療，並持續觀察傷口變化，盡可能保留組織。採檢確認病原菌為「綠膿桿菌」，陳劍韜指出，經持續治療，個案傷口逐漸乾淨、疼痛改善，出院前再次培養，確認未檢出任何細菌。經詢問家屬，無法確認患者感染過程，僅能依傷口外觀，推測可能與抓傷後細菌入侵有關。陳劍韜說，由於綠膿桿菌存在於水、土壤等環境中，高度懷疑是經由「受污染的手或物品接觸傷口」，由於乳頭皮膚正好破損，導致細菌有機可乘。醫師提醒，接觸細菌不代表一定發病，但傷口出現變化時，不能只因破皮範圍小就忽略。不過，感染已經造成乳頭局部組織缺損，外觀明顯凹陷，乍看之下「幾乎被吃光」，整形外科醫師鄭旭棠則表示，患者的狀況對於未來哺乳通常不會有太大影響，但外觀及發育則需等青春期後密切追蹤評估，目前仍無法定論。陳劍韜也呼籲，傷口感染常出現紅、腫、熱、痛，也可能化膿、發燒，若是蜂窩性組織炎主要會影響皮膚及皮下組織，至於壞死性筋膜炎則涉及更深層組織，且進展迅速，可能危及生命，民眾若有類似警訊，應立即就醫，千萬不能拖。陳劍韜提醒，家中幼童若不慎受傷，處理孩子傷口前應先洗手，以乾淨生理食鹽水先沖洗，之後覆蓋清潔敷料，敷料弄濕或髒污就更換，避免反覆抓摳，一旦傷口仍有污物、愈來愈腫痛、流膿或合併發燒，也應儘早就醫，才能降低小傷口造成大傷害的風險。