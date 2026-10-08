為慶祝2026世界太空週，《Pokémon GO》推出全新扮裝寶可夢「太空飛行員皮卡丘」，穿著白色太空衣的可愛造型吸引玩家關注。雖然寶可夢與歐洲太空總署（ESA）在歐洲多座博物館推出限定活動，但台灣訓練家同樣可以參與全球活動，透過一星團體戰、免費限時調查捕捉太空飛行員皮卡丘，運氣好還有機會遇見異色版本。
太空飛行員皮卡丘台灣也有！不用飛歐洲就能抓
《Pokémon GO》「世界太空週2026」活動於台灣時間10月4日0時登場，持續至10月10日23時59分。雖然這次寶可夢與歐洲太空總署合作，還在歐洲多座科學、太空博物館安排特殊活動，但「太空飛行員皮卡丘」本身並不是歐洲限定，台灣訓練家同樣能在遊戲中捕捉。
目前共有2種主要取得方式：第一種是尋找「一星團體戰」，太空飛行員皮卡丘會擔任團體戰頭目，挑戰成功後即可進入捕捉畫面；另一種則是完成活動期間推出的「免費限時調查」，完成指定課題後，也能獲得與太空飛行員皮卡丘相遇的機會，而且兩種方式都有機會碰到異色版本。
10月10日世界太空週結束 台北再接另一隻限定皮卡丘
想透過團體戰捕捉太空飛行員皮卡丘的玩家要把握最後時間，世界太空週活動將在10月10日23時59分結束；不過免費限時調查的完成及領獎期限較晚，訓練家必須在台灣時間10月12日23時59分前完成相關課題並領取獎勵，超過時間就無法再領取。
而在太空飛行員皮卡丘活動結束前，台灣緊接著還有另一場皮卡丘活動。《Pokémon GO》寶可夢30週年巡迴活動「PokéXciting! in 台北」將於10月10日至11日在台北信義區登場，其中還有僅在台北會場出現的粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」，想收集特殊造型皮卡丘的玩家，這個週末可以一次把兩場活動排進行程。
🟡 世界太空週太空飛行員皮卡丘取得方式
📌 活動時間：10月4日00：00至10月10日23：59
📌 台灣玩家：可以參加
📌 取得方式：一星團體戰、免費限時調查
📌 異色版本：有機會出現
📌 限時調查截止：10月12日23：59前完成並領獎
🟡 PokéXciting! in 台北
📌 日期：10月10日至10月11日
📌 地點：台北信義區指定活動會場
📌 特別寶可夢：台北限定粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」
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《Pokémon GO》「世界太空週2026」活動於台灣時間10月4日0時登場，持續至10月10日23時59分。雖然這次寶可夢與歐洲太空總署合作，還在歐洲多座科學、太空博物館安排特殊活動，但「太空飛行員皮卡丘」本身並不是歐洲限定，台灣訓練家同樣能在遊戲中捕捉。
目前共有2種主要取得方式：第一種是尋找「一星團體戰」，太空飛行員皮卡丘會擔任團體戰頭目，挑戰成功後即可進入捕捉畫面；另一種則是完成活動期間推出的「免費限時調查」，完成指定課題後，也能獲得與太空飛行員皮卡丘相遇的機會，而且兩種方式都有機會碰到異色版本。
想透過團體戰捕捉太空飛行員皮卡丘的玩家要把握最後時間，世界太空週活動將在10月10日23時59分結束；不過免費限時調查的完成及領獎期限較晚，訓練家必須在台灣時間10月12日23時59分前完成相關課題並領取獎勵，超過時間就無法再領取。
而在太空飛行員皮卡丘活動結束前，台灣緊接著還有另一場皮卡丘活動。《Pokémon GO》寶可夢30週年巡迴活動「PokéXciting! in 台北」將於10月10日至11日在台北信義區登場，其中還有僅在台北會場出現的粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」，想收集特殊造型皮卡丘的玩家，這個週末可以一次把兩場活動排進行程。
📌 活動時間：10月4日00：00至10月10日23：59
📌 台灣玩家：可以參加
📌 取得方式：一星團體戰、免費限時調查
📌 異色版本：有機會出現
📌 限時調查截止：10月12日23：59前完成並領獎
🟡 PokéXciting! in 台北
📌 日期：10月10日至10月11日
📌 地點：台北信義區指定活動會場
📌 特別寶可夢：台北限定粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」