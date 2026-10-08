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女星嫁入豪門時有所聞，「台灣第一美女主播」侯佩岑2011年與黃伯俊結婚，婚後育有兩子，家庭生活幸福。除了侯佩岑本身的演藝事業，她的夫家背景也始終受到外界關注。她的公公黃進春曾任皇爺建設公司董事長，黃家更被指是台北市迪化街大地主，家族資產外傳超過20億元。根據過往媒體報導，黃進春曾是皇爺建設公司負責人，黃家在台北市迪化街一帶擁有多筆土地與房屋，因此被外界形容為「迪化街大地主」，家族總資產更傳出超過20億元。不過，相關身家數字主要來自媒體報導與外界估算，黃家並未公開證實完整資產規模。侯佩岑的丈夫黃伯俊同樣來頭不小，過去曾任花旗環球證券銷售副總裁，在外資金融圈發展多年。兩人於2011年4月在峇里島舉辦婚禮，同年11月完成結婚登記，侯佩岑當年也因此被形容是風光嫁入豪門。黃進春2018年曾遭爆料，多年前透過仲介前往澳門賭場，事後疑似欠下1600萬元賭債，並傳出支票跳票及失聯風波。當時報導指出，黃進春原本一度提出以台北市文山區土地抵債，但雙方始終未能完成協商。消息曝光後侯佩岑透過經紀人回應，表示她與丈夫對相關狀況並不知情，也不便代替長輩說明。該事件當時一度讓黃家的雄厚財力與家族背景再度成為外界焦點。婚後的侯佩岑減少台灣主持工作，並逐漸將部分演藝重心轉往中國。她早在2015年便擔任中國節目《傳承者》評委，2016年又與馬東搭檔主持《飯局的誘惑》，其後陸續參與《奇葩說》、《蒙面唱將猜猜猜》等節目，憑藉高情商與流暢口條打開當地知名度。2021年，侯佩岑更帶著丈夫黃伯俊及母親林月雲錄製實境節目《婆婆和媽媽2》，首度大幅公開家庭生活；2024年擔任《再見愛人4》觀察團成員，2025年則登上《乘風2025》，挑戰過去較少接觸的唱跳舞台，再度掀起討論。