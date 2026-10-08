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5次質詢追不到答案 謝志忠再揭「5個月年終」背後代價

▲謝志忠出示公文影本，除了李煥湘外，從總經理以下到承辦人員，都是2天後才完成簽名（紅框處）。

謝志忠轟「盧友友」 再追魚市場收入成長代價

▲謝志忠今天與市議員王立任再開記者會，指李煥湘是「盧友友」，市府官員管不動他。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.08）

台中市魚市場董事長李煥湘上任後，年年領取年終獎金，甚至以「領導有方」為由，加發自己5個月年終酬勞金。市議員謝志忠多次質詢，卻未獲市府具體回應，痛批李煥湘是「盧友友」，才敢如此行事。謝志忠今（8）日再開記者會爆料，指魚市場近年總營收增加的主因之一，是提高供應人及承銷人的管理費，直接墊高魚販、漁民及魚商的成本。台中市政府則火速回應，確認李煥湘自2019年上任至今，共溢領122萬5,000元，已全數繳回。台中魚市場董事長李煥湘遭質疑自肥，謝志忠在本會期質詢5次，市府始終未能具體答覆。謝志忠今天與市議員王立任再開記者會爆料，李煥湘今年1月17日先行簽核公文，以自己「領導有方、運籌帷幄，讓公司得以穩健成長」為由，加發5個月年終酬勞金共35萬元；相較之下，全體員工則加發1.5個月年終獎勵金。更引發質疑的是，該份公文除了李煥湘外，從總經理以下到承辦人員，都是2天後才完成簽名。據了解，有人擔心可能涉及違規而不敢蓋章，後續提出檢舉，事件因此曝光。謝志忠指出，農業局自3月起已3度要求魚市場提出書面說明，但半年來魚市場始終未正面回應，甚至連副市長為此事親自前往魚市場溝通，也被當成「塑膠」。謝志忠表示，民營公司的董事長屬資方，並非一般員工，不應領取年終獎金；依台中市魚市場費用支給辦法，董事長可領取4項費用，包括每月7萬元兼職費、招標驗收出席費每次3000元、每年5萬元出國考察費，以及三節慰勞金4萬元。謝志忠進一步痛批李煥湘是鐵桿「盧友友」，並指盧秀燕8年前當選台中市長後10天，就前往台中市農會理事長李煥湘家中，透露「希望建立夥伴關係」，隔年1月10日李煥湘即兼任魚市場董事長。謝志忠質疑，「難怪農業局管不動這隻吃相難看的大老虎」。謝志忠表示，市府選任董事長的目的，是維持魚市場正常營運、讓漁民過得更好，而不是讓董事長圖利自己，甚至連市府要求的公文都不回。他指出，魚市場獲利「穩健成長」的原因之一，是2024年將供應人及承銷人管理費，從原本的千分之31提高至35，每年因此增加約800萬元收入，但同時也提高漁民及魚商的負擔，相關成本最終反映在魚貨售價及消費者身上。謝志忠要求市府追回過去7年來相關款項，並撤換李煥湘，同時要求政風單位介入調查。他強調，若魚市場董事長的薪酬及獎金支領確有違反相關規定，市府就應查明責任，不能讓爭議不了了之。台中市政府農業局則火速發布新聞稿說明，表示台中魚市場雖屬民營公司，但因含有49%官股，市府具有監督責任，董事長相關報酬支領應依《公司法》及相關規定辦理。農業局調閱李煥湘上任以來全部酬金支領資料後，確認李煥湘自2019年至今，共溢領年終獎勵金及酬勞金122萬5,000元，市府已去函要求李煥湘全數繳回，目前公司也表示已收到全部款項。至於董事長及相關人員是否違反公司規定，農業局表示，將要求公司務必嚴查並追究相關責任。