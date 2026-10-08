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現代人生活步調緊湊、外食比例高，國人對日常消化道健康的重視程度日益提升。隨著尾牙、圍爐等聚餐季臨近，民眾餐後常出現飽脹不適與消化不良。營養師倡導「乾濕分離」飲食原則，並建議餐後適時補充天然消化酵素，輕鬆應對聚餐考驗。鳳梨酵素是萃取自鳳梨莖、心、皮，主成分鳳梨蛋白酶可協助分解較難消化的蛋白質，常被作為餐後幫助消化、調節生理機能的日常保養幫手。大漢酵素研發部專任營養師 Zoe 指出，聚餐常見份量大、油脂多、進食快，若一口湯一口飯，固液體同時入胃極易引發飽脹。營養師建議落實乾濕分離原則，並細嚼慢嚥保持七分飽。面對大餐，適時補充鳳梨天然酵素，搭配蔬果醱酵成分輔助，是日常養護的關鍵。1. 選鳳梨心莖皮全果實低溫發酵，保留活性與植化素。2. 涵蓋澱粉酶、脂肪酶應對複合餐食，搭配專利乳酸菌。3. 無添加糖跟水的液態濃縮包，餐後直接飲用無負擔。符合三大原則「NISORO 鳳梨寡糖消化酵素飲」嚴選嘉義契作鳳梨全果發酵，整合 7 種消化酵素複方，分解難消化餐食，同步添加日本專利約氏乳酸菌 LJ88 與 Incare® 蔬果醱酵液，並堅持不加糖與水，「液態濃縮隨身包」撕開即飲免配水，非常適合外食族餐後補充。NISORO 也推出 1111 嘉年華限時優惠，10/7 至 10/21 凡購買鳳梨寡糖消化酵素飲 30 包入 2 盒享活動價 $5,400、4 盒組 $10,187、6 盒組 $14,280，陪伴民眾從日常飲食開始，輕鬆做好年末消化保養。