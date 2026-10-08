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媽媽遺產留20張台積電！「稅金破200萬」兄妹繳不出

卻因母親生前金流與公司往來複雜，遭到國稅局逐筆嚴查，導致稅單延宕一整年才核定。

▲一名母親生前留下2棟房子和20%台積電股票，卻因此讓一對兄妹面臨200多萬的遺產稅。（示意圖／NOWNEWS資料照）

想拿股票直接抵稅！地政士揭計算陷阱

國稅局查1年賺更多！台積電股票狂飆「20張多賺2440萬」

▲今（2026）年8月底才終於核定遺產稅單繳納253萬元。但幸運的是，審查延宕的一整年中，台積電股價從母親過世時約1180元，一路攀升至約2400元，股票價值幾乎翻倍。（圖／NOWNEWS資料照片）

253萬稅金還是繳不出！舅舅出手買房解套了

一名母親過世後留下2棟房子及20張台積電股票，兄妹卻得面臨253萬元遺產稅，哥哥原想趕快賣股繳稅，卻因國稅局查核母親生前金流與公司往來，導致遺產稅單延宕1年才核定。但根據禾宜地政士事務所所長李宜玲表示，這段等待期意外成為神助攻，台積電股價從母親過世時後一路飆漲，價值幾乎翻倍，最後因舅舅買下媽媽一棟房，支付頭期款才讓兄妹順利解套。禾宜地政士事務所所長李宜玲日前在臉書分享一起案例，一名母親生前留下2棟房子和20張台積電股票，卻因此讓一對兄妹面臨200多萬的遺產稅，其中哥哥經營小型工程公司，正好遇到上游跳票，急需資金周轉，希望盡快核定遺產稅賣股救急，過程中哥哥萬分焦急，兄妹甚至一度考慮拿母親留下的股票辦理「實物抵繳」，直接用現有股票直接扣抵稅額，但股票抵繳有嚴格計算原則，國稅局持續查核媽媽資金往來，直到今（2026）年8月底才終於核定遺產稅單繳納253萬元。，沒想到晚了一年，反而讓股票價值超越公司整年營業額。儘管股票價值變多，但兄妹倆仍面臨253萬元現金繳稅的問題，好在母親的兄弟主動聯繫，舅舅希望以1200萬元買回母親留下的其中一間，該屋就位在舅舅現居的老家旁，藉由將兩屋打通讓空間更寬敞，並願意先支付300萬元頭期款作為訂金，這筆錢也正好解決兄妹倆繳納遺產稅的煩惱。地政士李宜玲表示，當初哥哥不能接受的等待期，最後竟成了替他守住資產的關鍵，認為有些時候，當下看似不順利的過程，也許是默默替我們避開另一個更大損失，「冥冥之中，好像是媽媽又替孩子做了一次巧妙的安排。」