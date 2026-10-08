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▲啟動儀式：周治平（左）文觀局局長江亭玫（中）黃瑞豐（右）。（圖／基隆市文化觀光局提供）

「粹基隆 秋風微醺・冬雨寄情 音樂會」系列活動將於10月24日及116年1月2日分別登場。「秋風微醺音樂會」結合基隆咖啡文化，於百年古蹟「司令大院子」舉辦戶外音樂活動；「冬雨寄情音樂會」於基隆表演藝術中心演藝廳，以不同季節、不同場域提供民眾不同的音樂饗宴。基隆長年累積獨特的咖啡文化，市區巷弄間聚集許多各具特色的咖啡館，喝咖啡已成為基隆生活文化的一部分。本次系列活動從基隆既有的城市特色出發，將音樂、咖啡、歷史場域與季節氛圍結合，希望除了帶來豐富的藝文演出，也讓民眾能夠走進基隆、停留基隆，從不同角度認識這座城市。「粹基隆 秋風微醺音樂會」將於10月24日(六)在司令大院子（基隆要塞司令部）登場，以戶外音樂演出結合咖啡元素為主要特色，邀請金曲爵士鼓大師黃瑞豐、辛隆、舞思愛、海鷗K人聲樂團及鄉村二人組（李明德、王瑞瑜）演出，透過不同音樂風格與演出形式，搭配古蹟空間、秋風與市集、咖啡氛圍，讓民眾走進司令大院子，打造適合秋日時光的戶外音樂體驗，呈現基隆除了港口、海洋及雨都之外的另一種城市面貌。「粹基隆 冬雨寄情音樂會」則將於116年1月2日(六)在基隆表演藝術中心演藝廳登場，邀請周治平、梁文音、李翊君及荒山亮登台，帶來不同世代與音樂風格的演出，預計11月16日中午12點於 OPENTIX兩廳院文化生活啟售，加入基隆表演藝術中心Line會員（https://lin.ee/6Ds6ZDQD）享有7折優惠。記者會邀請黃瑞豐及周治平蒞臨分享，爵士鼓翹楚黃瑞豐就地取材現場即興演出驚呼不斷。80年代的情歌詩人周治平則以一首《你是如此難以忘記》迷醉現場貴賓。周治平表示他曾落腳基隆，膾炙人口的三首情歌《為情所困》、《花開花謝》、《箏》都是在居住於基隆那段日子的作品。二位老師對於基隆這幾年在音樂領域的精進，讓演藝界甚是肯定，有信心今年的秋冬音樂會如主題《粹基隆-秋風微醺 冬雨寄情》令人沉醉。基隆市文化觀光局表示，本次活動以「秋風微醺・冬雨寄情」為主題，從秋季在歷史院落中吹著秋風、聽音樂，到冬季走進演藝廳，在基隆雨季裡欣賞現場演出，兩場活動將呈現截然不同的季節氛圍與聆聽體驗，歡迎大家一同參與。日期｜2026年10月24日(六) 16:00-20:00地點｜司令大院子 （中正區祥豐街46號）日期｜2027年1月2日(六) 14:30（11月16日 12:00啟售）地點｜基隆表演藝術中心演藝廳 (中正區信一路181號)票價：200/400/600/800元基隆市民或基隆市府員工8折、基隆表演藝術中心Line會員憑折扣碼7折、65歲以上(原住民55歲以上)5折、身心障礙及陪同者5折)購票｜OPENTIX兩廳院文化生活基隆市政府廣告