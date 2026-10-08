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美軍一批F-35戰鬥機的關鍵零件，原訂於今年夏季自澳洲出發橫跨太平洋送往美國維修，途中卻意外「被轉運」至香港，之後據傳遭到北京扣押。《彭博》報導引述熟悉內情的消息人士透露，一家聯合包裹服務（UPS）的員工漏看了一封警告不得將貨物途經香港轉運的電郵，是造成這場烏龍的關鍵。《彭博》報導指出，負責替F-35開發商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）處理物流的貨運代理商DSV，發出的電郵明確提到，這批零件包含塗有雷達吸收材料的F-35駕駛艙罩與武器艙門，不得途經特定國家，以符合美國的《國際武器貿易條例》（ITAR）相關規定。《國際武器貿易條例》旨在防止敏感的美國武器技術落入美國敵對國家手中。知情人士表示，這批零件原定經由韓國與台灣運往舊金山。然而，由於貨物離開澳洲的時間延誤，為了加速送達，被錯誤地改道經由香港轉運。由於未獲授權公開發言，該名知情人士要求匿名。知情人士補充說，DSV的電郵可能是透過與UPS代理人員不同的IT系統發送，這或許是承認人員漏看信件的原因之一。目前DSV和UPS均拒絕針對這篇報導置評回應。五角大廈官員於9月29日與眾議院外交委員會及軍事委員會的幕僚舉行了約一小時的會議，會中首次透露了這起之前未曾披露的零件改道相關細節。美國政府問責局（GAO）負責監督F-35計畫的毛爾（Diana Maurer）表示，「中國人現在擁有一個F-35座艙罩，這不是好事」。毛爾認為這是「意義重大」的損失，「我確信中國人會為此慶祝，並且迅速對這些零件進行逆向工程，弄清楚如何利用應對F-35的匿蹤能力」。這些最新細節讓這起F-35零件轉運烏龍獲得更多關注。外界質疑一連串的失誤是否無意間讓中國取得了美國最敏感的軍事技術之一，而該技術一直是北京間諜活動的重點目標。這也驚動了美國國會議員，要求對美國軍備的全球供應鏈進行審查。對此，澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）回應表示，政府正在調查澳洲在其中的角色，但「對我們參與該計畫的方式，以及透過美國主承包商洛克希德進行合作的方式充滿信心」。儘管全球供應鏈由美國管理，但澳洲是亞洲盟國所飛行的F-35戰機零件與維修的印太地區庫存樞紐。國防巨頭洛克希德·馬丁則表示，在運輸意外發生後，公司並未違反任何法律，目前正與控制軍事出口的美國政府密切合作，以確保未來零件與產品能「得到妥善保護」。美國國會目前也在審查川普政府擬以240億美元向沙烏地阿拉伯出售48架F-35戰機的計畫。由於利雅德與中國關係密切，這筆交易引發了部分議員的警惕。美國國務院表示，沙烏地阿拉伯是「海灣地區政治穩定與經濟進步的力量」，但也正面臨由伊朗支持的葉門叛軍胡塞組織（Houthis）日益激烈的襲擊。