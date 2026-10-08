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一份對偏鄉教育的心意，串起更多人的響應。高雄市新上國小教師賴秋江長期以版稅購書、桌遊等送往偏鄉學校，今年家長與出版社也跟著一同響應，捐贈甲仙區、杉林區、六龜區等學校教育書籍與桌遊，讓老師們可以得到更多教學資源，運用在教學或班級經營上。今年10月賴秋江老師又與辣嬤家長等聯手，捐贈高雄市甲仙區、杉林區、六龜區等學校160本教育書籍與50套桌遊給學校老師，讓老師們可以得到更多教學資源運用在教學或班級經營上。而今年班上學生家長得知後也加入行列，捐贈多箱二手繪本與玩具多箱，更額外準備自家公司的熱銷產品-順順魚薯條，要分享給辛苦付出的老師們。除此之外，與賴秋江老長期合作的出版社，如南一書局、親子天下、康軒文教集團也都響應，捐贈全新書籍與雜誌。家長「辣嬤」劉月枝女士說，孫女低年級時遇到秋江老師，知道偏鄉贈書活動就主動加入，10年來從不間斷；當時新上國小校長王彥嵓當駕駛，載著劉月枝女士與老師，還有滿滿的書與桌遊一路開到那瑪夏區的民生國小，老師負責分享教學，她負責贈書。她認為如果一本書能影響或幫助到一位老師，後面接著受益的就是一個班的孩子。甲仙國小校長陳姚如則是熱心協助贈書與分書，陳姚如表示，甲仙國小是偏鄉的配送中心之一，能將書籍或物資送到各校是一種責任也是一件熱血的事。甲仙國小老師說，書籍不僅能豐富孩子的閱讀內容，也提供老師們更多元的教學素材。桌遊也能融入課堂，讓孩子在遊戲中學習合作、思考與表達。賴秋江老師今年也剛出版了有關 SEL 新書-教室裡的情緒翻轉術，也把這本暢銷書回饋給母校「正興國小」與「台南大學」，希望讓更多第一線老師一起在教育路上共好。