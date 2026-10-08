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金州勇士超級球星柯瑞（Stephen Curry）平時偶爾會小酌放鬆，但為了扛起球隊新賽季的重任，他已開啟嚴格的「賽季禁酒模式」。在今（8）日勇士對陣洛杉磯湖人的首場季前熱身賽前，柯瑞的妻子艾莎（Ayesha Curry）在Instagram上分享了兩人在泳池畔相擁的照片，並在貼文中特別點出兩人的飲品選擇。艾莎在貼文中寫道：「明天就是比賽日了！請給我一杯雨果氣泡調酒（Hugo spritz），並給這位紳士來杯白開水。」事實上，柯瑞選擇喝水並非妻子刻意要求。他過去就曾透露，自己只有在慶祝活動和NBA休賽季期間才會喝酒。因此，將酒精替換成白開水，完全是他為了備戰賽季所做出的自律決定。即將迎來職業生涯第18個賽季的柯瑞，剛在9月底與勇士隊簽下一份為期2年、總價值1.16億美元的延長合約。幸好這份值得紀念的合約在賽季開打前就已順利塵埃落定，讓他還有機會用自己喜歡的飲料舉杯痛快慶祝一番。隨著熱身賽與新賽季正式展開，勇士球迷們也期盼，今年賽季手上的酒精飲料都會是為了球隊勝利慶祝而喝，而不是為了吞下敗仗而借酒澆愁。