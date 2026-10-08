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▲Cheap當時不僅在百靈果的podcast上嘲笑沈伯洋，還發文用電影《隔離島》來酸他。（圖／翻攝自Cheap fb）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（7）日在Threads發文，表示先前發現家門口遭偷拍一案，已被警方證實是非法跟監，與中國香港人士有關。而去年該案爆出時，網紅Cheap曾笑沈伯洋有被害妄想症，如今網友紛紛要求Cheap（鄭才暐）向沈伯洋道歉。對此，Cheap昨晚發文回應：「後來是新證據推翻舊調查，難道我要未卜先知？」並未對此事感到抱歉。沈伯洋去年揭露其住家門口機車遭裝設針孔攝影機長期監控時，Cheap曾發文質疑沈伯洋「想太多」、「被害妄想」，引發輿論熱議。但北檢近日最新調查指出，徵信業者鄭永津、謝乙辰等人收受港籍人士約36萬元新台幣報酬，對沈伯洋進行偷拍並將畫面傳回香港，被認定為配合境外敵對勢力進行跨國鎮壓。隨著案件真相曝光，不少網友質疑Cheap當時的言論「嚴重翻車」，紛紛留言痛批Cheap，更要他向沈伯洋道歉：「Cheap真的是毫無同理心的爛人，沈伯洋因為被監控、偷拍而感到害怕，這根本不是一件好笑的事，他卻拿來嘲笑對方」、「Cheap腦子也很cheap（廉價）」、「Cheap到底要不要出來道歉了」。對此，Cheap昨日於臉書發文，直球回應，「從Cheap的語氣來看他並無悔意，堅持認為自己的說詞沒有問題，但事實上，他當初嘲笑沈伯洋時，調查並未明朗，警方只說尚未查到不法情事，並不是肯定句。因此網友對於Cheap的說法多半不買單，認為他就是在硬拗，持續在底下留言開酸：「所以在還沒定論前你就下結論說他想太多了不是嗎？」、「好了啦，很難看真的」、「你既然不能未卜先知，那麼為何你可以未審先判？請回答」、「Cheap不意外，不承認自己翻車，就不會翻車」、「當網紅真的要有擔當，錯了就是要道歉，不要錯了還要硬拗」。