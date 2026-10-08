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洛杉磯湖人進入2026-27賽季前，陣容出現大幅變動。球隊在正式以唐西奇（Luka Doncic）為核心建隊後，休賽季補進多名新援，也讓先發競爭變得更加激烈。根據美媒分析，上季替湖人先發43場的拉拉維亞（Jake LaRavia），新賽季恐怕將面臨角色下修，至少開季階段可能從板凳出發。湖人目前較確定的先發人選，包括唐西奇、里夫斯（Austin Reaves），以及休賽季重磅補進的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。至於另外2個先發名額，總教練瑞迪克（JJ Redick）仍可能依照對手與陣容需求調整，其中側翼位置競爭最受關注。拉拉維亞上季是湖人相當重要的輪替球員，不但打滿82場，也是陣中最健康穩定的球員之一，整季累積43場先發。原本外界一度認為，湖人在休賽季未補進更具名氣的正統側翼後，拉拉維亞有機會延續先發三號位角色。不過湖人在訓練營與熱身賽的安排，已經透露出不同訊號。瑞迪克在熱身賽首戰選擇讓威廉斯（Ziaire Williams）與賽布爾（Matisse Thybulle）先發，而不是拉拉維亞，顯示他在側翼順位上可能已被往後擺。威廉斯被視為湖人先發側翼的主要候選人。身高6呎9吋的他具備更好的臂展與防守覆蓋範圍，能替唐西奇與里夫斯分擔外圍防守壓力。湖人新賽季若要建立更完整的防守體系，威廉斯這類身材高大、活動力佳的側翼，價值會被放大。進攻端方面，威廉斯上季三分命中率為34.3%，也優於拉拉維亞的32.1%。在唐西奇與里夫斯兩名持球核心身邊，側翼球員不一定需要大量持球，但必須把握空檔投籃、快速轉移球，並在防守端吃下困難對位，這正是威廉斯比拉拉維亞更有想像空間的地方。另一名可能影響拉拉維亞先發位置的是葛萊姆斯（Quentin Grimes）。葛萊姆斯具備更穩定的外線威脅，也能在無球跑動中拉開空間，對以唐西奇為核心的進攻體系來說相當重要。拉拉維亞的問題不是不能用，而是功能不夠尖銳。他能做很多事情，具備一定尺寸、跑動與團隊意識，但三分投射與單點防守都不是頂級。當湖人正式把球權交給唐西奇與里夫斯後，其他先發球員更需要扮演明確角色，像是防守尖兵、定點射手或護框中鋒。相比之下，拉拉維亞「樣樣都會一點」的特性，反而可能讓他更適合從板凳出發。即使失去開季先發位置，拉拉維亞仍會是湖人重要輪替。湖人側翼深度雖有提升，但整季82場比賽漫長，賽布爾近年出賽場次有限，威廉斯與葛萊姆斯也未必能長時間固定先發。以拉拉維亞上季全勤的耐戰度來看，他仍有機會在傷兵、輪休或特定對位下獲得先發機會。