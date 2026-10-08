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金州勇士今（8）日在NBA季前賽對上波特蘭拓荒者，雖然主力多半休兵，讓這場比賽星味不足，卻意外捧出板凳奇兵威廉斯（Brandon Williams）。他替補出賽僅18分鐘，就以11投7中攻下17分，外帶3籃板、4助攻與1抄截，成為勇士此役最大亮點。隊媒也直言，威廉斯或許還有缺點，但他是那種能讓原本平淡比賽變得更有看頭的球員。勇士此役並非完整陣容出擊，柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）等主力沒有大量上場，讓邊緣輪替球員獲得更多測試機會。威廉斯正是在這種背景下打出存在感，短短18分鐘就攻下17分，進攻效率相當突出。根據《NBC Sports》整理，威廉斯此戰7投命中，靠著積極切入與轉換進攻持續製造威脅。勇士隨隊記者戴克斯（Joseph Dycus）也點出，威廉斯或許有缺點，但他是那種能讓原本平淡的例行賽變得更有看頭的球員，因為他真的能「殺到籃下」。勇士今夏以一年合約簽下威廉斯，根據《Golden State of Mind》報導，他的合約並非完全保障；若他進入開季名單，約有140萬美元合約會轉為保障，若能留隊到1月10日，剩餘合約才會進一步保障。勇士近年一直在尋找板凳端能自主進攻、切入撕裂防線的後衛。自從普爾（Jordan Poole）離隊後，勇士第二陣容少了一名能靠速度與持球創造混亂的球員。威廉斯的價值就在這裡，他不是純射手，也不是傳統控衛，但他能用第一步切入攻擊禁區，替原本偏傳導、偏外線的勇士進攻增加不同層次。《Golden State of Mind》近期也分析，威廉斯有機會成為勇士第二陣容的「火花型」球員，尤其在巴特勒缺陣或主力輪休時，他的持球突破能力會更重要。上季他在獨行俠出賽66場，場均13.0分、3.9助攻，已經證明自己不是完全沒NBA履歷的邊緣球員。威廉斯敢切、敢對抗，能在進攻停滯時自己製造機會，也正是勇士板凳過去幾年常缺的元素。