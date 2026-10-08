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台股今（8）日受到美股四大指數全面收黑、美債殖利率攀升影響，加上國慶3天連假將至，市場觀望氣氛濃厚，加權指數開低走低，盤中雖一度出現反彈，但買盤追價意願不足，尾盤賣壓再度湧現，終場大跌492.93點，以49,313.44點作收，跌幅0.99%，成交金額8,696.96億元。台積電（2330）成為今日壓盤主角，尾盤湧現6030張賣單，股價一路走弱，終場下跌35元，收在今日最低價2550元，跌幅1.35%。由於台積電占加權指數權重高，股價重挫直接拖累大盤表現。其他權值股也普遍承壓，鴻海（2317）下跌3元至249元；聯發科（2454）下跌145元至4690元，跌幅3%；廣達（2382）下跌9.5元至325.5元；長榮（2603）則維持平盤，收232.5元。從盤中走勢來看，大盤早盤賣壓明顯，指數快速下探，盤中最高49783點、最低49190點，之後雖一度拉升，但始終未能翻紅，午盤後持續在低檔震盪，尾盤再度承壓，終場收在49313點。代表中小型股的櫃買指數同步收黑，終場收426.71點，下跌3.75點，跌幅0.87%，成交金額2521.06億元；上市櫃合計成交金額達1兆1218.02億元。上市股票下跌家數達732家，上漲僅496家，呈現跌多漲少格局，市場資金明顯轉趨謹慎。電子權值股今日賣壓沉重，除了台積電走弱，聯發科跌幅達3%，國巨*（2327）收635元，下跌12元，跌幅1.85%；華新科（2492）收420元，下跌8元，跌幅1.87%；南亞（1303）收310元，下跌4元，跌幅1.27%。半導體族群跌勢更為明顯，環球晶（6488）終場收1130元，下跌85元，跌幅達7%，臻鼎-KY（4958）則下跌3元，收592元，跌幅0.5%。不過，大盤重挫之際仍有部分個股逆勢吸引買盤。記憶體股南亞科（2408）終場收532元，上漲18元，漲幅3.5%，成為電子股中少數亮點。傳產股則出現資金輪動，台塑（1301）逆勢大漲5.9元，收81.3元，漲幅高達7.82%；世芯-KY（3661）也上漲155元，收4345元，漲幅3.7%；台虹（8039）收305.5元，上漲1元，漲幅0.33%。個股跌幅方面，台股股后川湖（2059）受到9月營收月減逾3成影響，股價延續弱勢，終場重挫1175元，跌幅9.97%，收在跌停價，成為今日跌幅最重的個股。其他跌幅前段班還包括秋雨（9929）下跌1.25元、跌幅9.96%；松川精密（7788）下跌24元、跌幅7.29%；意騰-KY（7749）下跌27元、跌幅6.91%；嘉晶（3016）下跌11.5元、跌幅5.9%。法人分析，台股今日走弱，外部壓力主要來自美國債市，美國公債殖利率攀升，加上前一交易日美股四大指數全面收黑，均加重台股賣壓。此外，國慶3天連假即將到來，投資人擔心休市期間國際金融市場出現變化，部分資金選擇提前調節持股，進一步壓抑買盤。不過，今日成交金額仍達8696.96億元，並未出現明顯量縮，反映高檔震盪之際市場多空分歧加劇，資金並非全面撤離，而是轉向少數具買盤支撐的個股，短線盤勢仍須留意國際股市及美債殖利率變化。