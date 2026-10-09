「AI愈強，人更需要找到自己能創造價值的位置。」信義學堂講座邀請科技部前部長陳良基分享AI時代人才心法：Go Wider、Go Deeper、Go Higher。
AI能快速整理資訊、生成答案，甚至完成需要多年專業訓練的工作，人還需要學什麼？信義學堂舉辦人文生活系列講座，本季以「理解新世界的能力」為策展方向，從教育、旅行與生命經驗三個面向，重新思考科技快速發展下，人如何理解世界，也理解自己。日前舉辦首場講座，邀請前科技部長、台大電機系名譽教授陳良基，以「AI時代的人才養成：比知識更重要的能力」為題，分享AI帶來的改變，以及面對新時代應具備的人才能力。
陳良基指出，過去需要大量時間學習、記憶與整理的知識，可以透過AI更快速取得，人才培育的重點也必須跟著改變。未來真正重要的，是能否理解問題、做出判斷，並將知識轉化為解決真實問題的能力。AI愈強，人更需要找到自身能夠創造價值的位置。
面對AI時代的人才養成，陳良基提出「Go Wider、Go Deeper、Go Higher」三個方向。「Go Wider」是拓展思考的廣度，除了專業知識，也要培養觀察力、情感、同理心、責任感與跨域能力；「Go Deeper」則是持續深化專業，透過實作挖掘自身潛能，培養執行力與韌性，並學習善用AI提升專業能力；「Go Higher」則是拉高視野，理解世界趨勢，建立國際連結與交流能力。面對快速變動的未來，人才不能只在單一知識領域裡累積答案，更需要建立理解變化、回應變化的能力。
AI的出現並不代表過去累積的專業不再重要。陳良基也提醒，當工具愈來愈強，能否提出好的問題、判斷答案是否合理，並把工具轉化為實際成果，更仰賴一個人的專業基礎與實作經驗。與其擔心AI取代人，更重要的是思考如何善用AI，讓原本的能力被進一步放大，把握重新提升自己的機會。
信義學堂策展人、企業倫理暨永續推動辦公室專案經理盧姵蓉表示，信義學堂自2011年成立以來，持續透過不同領域的學習與對話，陪伴大眾理解人與自己、人與社會及環境之間的關係。面對AI帶來的新一波改變，希望透過本季人文生活系列「理解新世界的能力」專題講座，從教育、旅行與生命經驗三個面向展開，帶領聽眾在快速變動的世界裡，學習使用新的工具的同時，持續培養思辨、感受、理解與創造意義的能力。科技持續向前，而學習的目的，仍是讓人更有能力理解世界，也更知道自己想成為什麼樣的人。
人文生活系列講座將接續於11月13日（二）邀請作家平路、邱一新，以「旅行，仍然是理解世界最好的方法」為題，從旅行與生命經驗出發，分享當資訊與影像都能快速取得，親自走進一個地方、與不同文化相遇，為何仍具有無可取代的意義；12月4日（四）則邀請作家鄭婉婷、企業講師謝文憲帶來「複利生活──從效率人生走向能量人生」，從生活實踐重新思考，在追求效率之外，如何認識自己的能量與選擇，找到更能長久前進的生活方式。
講座報名資訊詳見，詳見：https://www.sinyischool.org.tw/recommend/serial/9
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陳良基指出，過去需要大量時間學習、記憶與整理的知識，可以透過AI更快速取得，人才培育的重點也必須跟著改變。未來真正重要的，是能否理解問題、做出判斷，並將知識轉化為解決真實問題的能力。AI愈強，人更需要找到自身能夠創造價值的位置。
面對AI時代的人才養成，陳良基提出「Go Wider、Go Deeper、Go Higher」三個方向。「Go Wider」是拓展思考的廣度，除了專業知識，也要培養觀察力、情感、同理心、責任感與跨域能力；「Go Deeper」則是持續深化專業，透過實作挖掘自身潛能，培養執行力與韌性，並學習善用AI提升專業能力；「Go Higher」則是拉高視野，理解世界趨勢，建立國際連結與交流能力。面對快速變動的未來，人才不能只在單一知識領域裡累積答案，更需要建立理解變化、回應變化的能力。
AI的出現並不代表過去累積的專業不再重要。陳良基也提醒，當工具愈來愈強，能否提出好的問題、判斷答案是否合理，並把工具轉化為實際成果，更仰賴一個人的專業基礎與實作經驗。與其擔心AI取代人，更重要的是思考如何善用AI，讓原本的能力被進一步放大，把握重新提升自己的機會。
信義學堂策展人、企業倫理暨永續推動辦公室專案經理盧姵蓉表示，信義學堂自2011年成立以來，持續透過不同領域的學習與對話，陪伴大眾理解人與自己、人與社會及環境之間的關係。面對AI帶來的新一波改變，希望透過本季人文生活系列「理解新世界的能力」專題講座，從教育、旅行與生命經驗三個面向展開，帶領聽眾在快速變動的世界裡，學習使用新的工具的同時，持續培養思辨、感受、理解與創造意義的能力。科技持續向前，而學習的目的，仍是讓人更有能力理解世界，也更知道自己想成為什麼樣的人。
人文生活系列講座將接續於11月13日（二）邀請作家平路、邱一新，以「旅行，仍然是理解世界最好的方法」為題，從旅行與生命經驗出發，分享當資訊與影像都能快速取得，親自走進一個地方、與不同文化相遇，為何仍具有無可取代的意義；12月4日（四）則邀請作家鄭婉婷、企業講師謝文憲帶來「複利生活──從效率人生走向能量人生」，從生活實踐重新思考，在追求效率之外，如何認識自己的能量與選擇，找到更能長久前進的生活方式。
講座報名資訊詳見，詳見：https://www.sinyischool.org.tw/recommend/serial/9