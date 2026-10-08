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▲Nespresso迎來40週年，今年9月以「秋日風味探索」為主題推出秋季限定風味與創意咖啡食譜，邀請消費者在家探索咖啡的更多可能。（圖／Nespresso提供）

▲人氣限定風味「南瓜香料蛋糕風味咖啡」回歸。（圖／Nespresso提供）

秋季到來，咖啡也迎來換季時刻。隨著消費者對季節風味與居家咖啡體驗的興趣持續提升，咖啡不在只是日常飲品，更成為展現生活風格與探索的重要媒介。迎接秋季到來，南瓜香料、楓糖胡桃等充滿季節氛圍的風味再次受到關注，也帶動消費者在家打造專屬咖啡儀式感。2026年Nespresso迎來40週年，今年9月以「秋日風味探索」為核心，從全球咖啡趨勢出發，帶領消費者解鎖居家咖啡新玩法，分享新手入門三大攻略，並推出南瓜香料冰拿鐵、楓糖胡桃太妃拿鐵兩款秋季食譜，從選擇咖啡機、探索風味到親手調製，讓消費者在家也能打造專屬的季節咖啡儀式；同時搭配40週年限定優惠，邀請咖啡愛好者從一杯咖啡開始，探索更多咖啡可能。近年咖啡消費逐漸從日常飲用延伸至風味探索與多元體驗，Mintel《2025年及未來的風味創新》報告顯示，23%南韓消費者會尋找新的食物與風味體驗；而52%美國消費者認為產品風味的重要性高於潔淨標示，顯示風味已成為食品與飲品消費的重要考量。另有資料顯示，年輕世代更加重視風味帶來的個人化體驗與生活儀式感。從春夏偏好的清新花果香，到秋冬受歡迎的香料與烘焙調性，季節風味正為咖啡體驗帶來更多想像。隨著秋季來臨，溫暖香料、烘焙甜香與堅果風味再度成為咖啡愛好者的關注焦點，Nespresso觀察到，季節限定風味早已成為台灣消費者生活中的小確幸，咖啡也不例外。呼應全球消費者對季節限定風味的喜愛，Nespresso於40週年之際推出全新「肉桂蘋果酥風味咖啡」，並迎來人氣限定風味「南瓜香料蛋糕」與「楓糖胡桃」同步回歸，透過不同層次的秋日香氣與風味體驗，邀請消費者以一杯咖啡感受季節轉換的魅力。「肉桂蘋果酥風味咖啡」以100%阿拉比卡豆為基底，選用來自巴西與哥倫比亞的咖啡豆，融合烘烤蘋果的甜美果香、溫暖肉桂香氣，以及餅乾、蛋糕般的烘焙甜香，營造溫暖的秋日風味。「 南瓜香料蛋糕風味咖啡」以100%阿拉比卡豆為基底，選用巴西、哥倫比亞及東非咖啡豆，揉合南瓜甜香與肉桂、丁香、小荳蔻等溫暖辛香料氣息，並帶有蛋糕般的香甜風味。「楓糖胡桃風味咖啡」以100%阿拉比卡豆調製，選用巴西與哥倫比亞咖啡豆，帶有絲滑香甜的口感與細緻餅乾香調，交織楓糖的甜蜜焦糖風味與胡桃堅果香氣，打造濃郁而甜蜜的秋日咖啡體驗。對於想開始居家咖啡生活的新手，Nespresso 40週年慶即日起至10/29推出限定入門組合，從咖啡機到咖啡一次備齊，輕鬆開啟居家咖啡體驗。喜歡小杯咖啡、想簡單入門的人推薦Inissia 秋季限定續杯組優惠價 4,200 元，內含 Inissia 香草黃咖啡機、5 條精選咖啡膠囊及 40 週年限量版咖啡馬克杯，續杯再加贈150元咖啡抵用金！咖啡控熱愛大杯咖啡，Vertuo POP 藍調臻選50顆組優惠價 5,220 元，內含 VertuoPOP 雲朵白咖啡機及 50 顆精選咖啡膠囊，從咖啡機到多元風味一次備妥，陪伴消費者展開豐富的居家咖啡探索之旅。