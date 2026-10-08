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松山機場遷建「大大的好處」！張景森：選舉時談最不好

台北市長蔣萬安今（8）日宣布推動松山機場遷建，前政務委員張景森則提醒，這類重大建設「選舉的時候談最不好」，自己過去就支持松機遷建，但認為遷移議題沒有必要政治化，應回到政策層面理性討論，尤其桃園機場的承載能力，以及松山機場現有國防功能能否被取代，都必須先釐清。根據《中時新聞網》報導，張景森表示，雖然目前還不了解蔣萬安此次提出的完整內容，但就都市發展而言，松山機場遷移對台北市有相當大的助益。不過，機場搬遷涉及原有功能如何替代，尤其桃園機場能否完全承接松機現有業務，或只能分階段取代，都必須先釐清。張景森指出，桃園機場目前仍須等待第三航廈、第三跑道等建設完成，後續才會有較充足的空間與運能承接松山機場的業務，因此遷建時程不能只從台北市的都市規劃角度來看；而台北市的空運交通功能確實會受到一定影響，尤其往返金門、馬祖、澎湖等離島的便利性可能降低，但他認為「有得就有失」，並非太大的問題。除了桃園機場容量，國防因素也是松機遷建長年爭議的核心，張景森提到，外界多年來對松山機場是否仍具有重要國防功能始終存在不同說法，即使他過去擔任政務委員期間，也難以完全掌握國防部對此議題的評估。張景森認為，國防部應該把具體顧慮及必要性說明清楚，如果相關功能已經不再是不可取代的必要條件，就應該務實討論遷建，而非一直以模糊的國防因素作為理由；同時他也強調，松山機場遷移對台北都市發展「大大的好處」，但公共政策要建立在透明資訊上，桃園機場何時能承接多少容量，以及國安因素究竟是支持還是限制遷建，都應該公開說明。張景森談及，松山機場遷建長期存在政黨立場差異，過去國民黨多持反對態度，民進黨則較傾向支持，但執政後也未積極推進，導致議題跟著放緩下來。對於蔣萬安此時宣布推動遷建，他則直言「選舉時談最不好」，沒有必要被政治化，此類重大建設應該要好好討論才是。