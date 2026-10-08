台北遠東香格里拉宣布，線上旅展於今（8）日開跑，主打即買即用、免排隊即可入手；實體展則於11月6日至11月9日進駐台北南港展覽館一館4樓(攤位M114)，並加碼單筆消費滿額贈與抽五星住宿券等好康。旅展限定優惠住宿券，豪華客房平日雙人入住含兩客早餐下殺21折，優惠價5399元，平均每人每晚僅需2700元。餐券部分，「香宮」脆皮烤鴨套餐與「上海醉月樓」滬味雙人美饌直降59折起，館外餐廳「望月樓」亦端出波士頓龍蝦與片皮鴨合菜；「遠東Café」除端出平日餐券7折起，11月11日零點更接力推出限時24小時「遠東Café」6折快閃。
看好城市慢活風潮，台北遠東香格里拉推出平日住房專案，全面祭出約21折至35折超值優惠。景觀首選豪華客房雙人含兩客早餐原價2萬5856元，優惠價5399元，約享21折優惠；若追求更寬敞的休憩格局，尊榮客房雙人含早餐原價2萬6433元，優惠價6199元，約享23折優惠。
台北遠東香格里拉超人氣「遠東Café」則推出平日單人午晚餐券特惠價，平日午晚餐10客套組，直接享72折回饋，平均每客僅需1400元。假日自助下午茶10客組更是全檔期焦點，直降7折、換算每人只要1065元。
高空景觀聚會 新北「望月樓」龍蝦與烤鴨合菜77折起
此外，坐落於新北Mega50的館外餐廳「望月樓」，將無敵窗景佐以深厚中菜底蘊，全面祭出77折起年度回饋。想單獨犒賞自己或來場私密小聚，首推鮮美霸氣的「波士頓龍蝦個人套餐」，特惠價1760元，直享78折。
台北遠東香格里拉線上旅展即日起開賣至11月9日午夜12點，祭出住宿21折起、星級餐飲59折起。壓軸強檔更於11月11日接力推出限時24小時「雙11優惠快閃」，人氣自助餐「遠東Café」雙人餐券直降6折。
🟡台北遠東香格里拉2026線上旅展&雙11優惠快閃資訊
📍線上旅展：
銷售期間：2026年10月8日(四)12:00至11月9日(一)23:59
優惠亮點：住宿券21折起、星級餐券59折起、設施體驗券35折起
📍雙11限時24小時快閃：
銷售期間：2026年11月11日(三)00:00至23:59
優惠亮點：遠東Café限時6折起、最高現省1,576元
📍線上旅展連結：台北遠東香格里拉
麗緻餐旅集團也有線上旅展 住宿券21折
麗緻餐旅集團也宣布，ITF線上旅展即日起開跑，台北亞都麗緻大飯店提供多款優惠住宿券，包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺21折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。
餐券方面，「天香樓套餐券」每張3680元（原價5106元），約73折，可享用「天香經典套餐」一客； 獲法國外交部特選美食餐廳的巴賽麗廳，推出「單人早餐/下午茶通用券」，買五送一，旅展限定價4000元（原價5106元），75折，平均每張只要666。
我是廣告 請繼續往下閱讀
高空景觀聚會 新北「望月樓」龍蝦與烤鴨合菜77折起
此外，坐落於新北Mega50的館外餐廳「望月樓」，將無敵窗景佐以深厚中菜底蘊，全面祭出77折起年度回饋。想單獨犒賞自己或來場私密小聚，首推鮮美霸氣的「波士頓龍蝦個人套餐」，特惠價1760元，直享78折。
台北遠東香格里拉線上旅展即日起開賣至11月9日午夜12點，祭出住宿21折起、星級餐飲59折起。壓軸強檔更於11月11日接力推出限時24小時「雙11優惠快閃」，人氣自助餐「遠東Café」雙人餐券直降6折。
📍線上旅展：
銷售期間：2026年10月8日(四)12:00至11月9日(一)23:59
優惠亮點：住宿券21折起、星級餐券59折起、設施體驗券35折起
📍雙11限時24小時快閃：
銷售期間：2026年11月11日(三)00:00至23:59
優惠亮點：遠東Café限時6折起、最高現省1,576元
📍線上旅展連結：台北遠東香格里拉
麗緻餐旅集團也有線上旅展 住宿券21折
麗緻餐旅集團也宣布，ITF線上旅展即日起開跑，台北亞都麗緻大飯店提供多款優惠住宿券，包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺21折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。
餐券方面，「天香樓套餐券」每張3680元（原價5106元），約73折，可享用「天香經典套餐」一客； 獲法國外交部特選美食餐廳的巴賽麗廳，推出「單人早餐/下午茶通用券」，買五送一，旅展限定價4000元（原價5106元），75折，平均每張只要666。