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▲陳曉東愛妻王妤嫻（如圖）曬出他買新車的開箱影片。（圖／翻攝自IG@yushian216）

51歲香港藝人陳曉東在2013年與小14歲台灣妻子王妤嫻結婚，並誕下兩名女兒。而近日王妤嫻突在社群曬出陳曉東開箱新車邁巴赫的影片，而根據港媒報導，陳曉東這次買下的新車是Mercedes-Maybach S-Class，價格約港幣400萬元（約台幣1600萬元），讓外界都對他的財力感到非常驚訝。事實上，陳曉東早在2000年代初期就開始投資房地產，被稱為是演藝圈的「隱形富豪」。王妤嫻在近日分享一段陳曉東買車的影片，寫下：「恭喜陳曉東喜提愛車！一見鍾情邁巴赫。」影片中，只見陳曉東在站在車旁仔細打量車子，接著上車試乘、熟悉車上功能，下車後還非常滿意的對著老婆的鏡頭微笑，看起來對新車非常滿意，最後還站在車旁拍下帥照。而據港媒報導，陳曉東的新車是Mercedes-Maybach S-Class，價格直逼港幣400萬元，這也讓外界對他的財力都感到非常好奇。事實上，陳曉東除了在演藝事業有許多經典作品外，他早在2000年代初期，便開始精準投資房產，陸續在香港、台灣、北京、上海等一線城市置產，結婚後，王妤嫻也協助他打理房產的出租事宜以及演藝事務，夫妻倆名下資產非常驚人，陳曉東也因此被封為演藝圈的「隱形富豪」。陳曉東在台灣拍攝電視劇《蘭陵王》時，經朋友介紹認識了妻子王妤嫻，兩人隨即陷入熱戀，並於2013年奉子成婚，陸續生下兩名女兒。王妤嫻是台灣中醫世家出身，曾擔任護理師、還短暫當過平面模特兒，清秀外貌與高挑身材與陳曉東非常相配。