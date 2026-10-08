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地方大選倒數51天，台北市長蔣萬安今（8）日首度接受迎戰選戰的專訪，面對詢問，媒體圈想訪問的人等兩個月心底不舒服，等這麼久才專訪有輕敵的問題嗎？蔣萬安急否認「不是輕敵」，稱這次他面臨最激烈的選舉，國家機器府院黨，整個全黨圍剿他。蔣萬安今接受中天專訪，被問到最近大家在講，等這麼久才要專訪，有輕敵的問題嗎？郭正亮也補充，媒體圈想訪問你的人都等兩個月，所以心理都不舒服。蔣萬安解釋，因為議會總質詢，結束後還有很多市政繼續推進中，當然接下來選戰越來越激烈，團隊會開始安排原本之前的邀訪，就會規劃上節目，把很多過去的市政成績跟未來願景，透過各種平台管道讓市民更了解。郭正亮說「其實他到GPT也可以查到這些東西，可是廣大市民不做這個工作，譬如親民黨主席宋楚瑜也說，不知道市政做什麼？接下來兩個月要怎麼規劃文宣？蔣萬安說，都有選戰節奏，他是現任市長，專注市政確實是最重要工作，主持人說專訪沒上是不是輕敵，絕對不是。蔣萬安表示，他從第一次參選立委到市長，每次選舉都不輕鬆。第一次要先通過初選，面對高知名度的羅淑蕾，也是各界非常不看好，後來拚過初選進入大選，整個大環境氛圍也很逆風，那是2016年，連任碰到吳怡農，上一次市長選舉三腳督也是非常不容易，當時也激烈。蔣萬安說，這次他面臨到最激烈的一次選舉。很多朋友打開電視看到怎麼全國只有台北市選舉，整個全黨圍剿他，國家機器府院黨投入多少資源，所以確實是最激烈一次，但一樣還是像歷次選舉一樣，絕不鬆懈、不大意，接下來把很多對未來市政大的政策，很清楚的跟市民說明、報告，過去這四年爭取輝達、市政成果，接下來下一步，對台北市長遠要想到30年、50年整體發展，讓市民生活品質更好，把市政建設成果共享，這非常重要。