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📍為什麼會開始討論薪資上限？

📍TPBL聯盟怎麼說

📍休賽季簽林庭謙的戰神GM怎麼看

📍職籃工會怎麼說

📍全世界哪些籃球職業有薪資上限？

▲日前夢想家總經理韓駿鎧受訪時提到了「薪資上限」的議題，引爆台灣職籃是否該設立「薪資上限」與「豪華稅」的熱烈討論。（圖／記者黃建霖攝）

📍為什麼會開始討論薪資上限？

📍TPBL聯盟怎麼說

要落實這些制度仍面臨兩大挑戰。首先是必須精算轉播權利金、門票、贊助及營運成本；其次是在雙聯盟競爭的現況下，若在非單一市場倉恐訂定上限恐造成反效果。

▲TPBL副秘書長程柏仁坦言，球員薪資雖然是市場供需決定的結果，且樂見球團投入資源，但「大撒幣」模式確實無法長期發展。（圖／記者陳昱慈攝）

📍休賽季簽林庭謙的戰神GM怎麼看

他強調球團追求永續經營，認為「有規範比沒規範好」。

▲林庭謙加盟臺北台新戰神。（圖／記者林調遜攝影）

📍職籃工會怎麼說

📍全世界哪些籃球職業有薪資上限？

地區 國家 / 聯賽 薪資上限制度與具體規範 北美地區 NBA 軟性薪資上限（Soft Cap）

⭐️2026-27賽季上限為1億6496萬美元。

⭐️設有豪華稅（Luxury Tax）、第一層硬上限（First Apron）與第二層硬上限（Second Apron）等嚴格限制。 亞太地區 CBA 雙重工資上限制度（本土 + 外援）

⭐️本土球員：全隊總上限約4400萬人民幣，單一球員頂薪限制600萬人民幣。

⭐️外籍球員：全隊整體上限約425萬美元。 亞太地區 KBL 團隊薪資上限（2025-2026賽季）

⭐️本土球員：全隊上限為30億韓元。

⭐️外籍球員：兩人合計薪資上限為100萬美元。 亞太地區 B.LEAGUE 團隊薪資上下限制度（B.Premier改革）

⭐️全隊薪資上限設定為8億日圓，另設有全隊薪資下限門檻5億日圓。 亞太地區 NBL 薪資上限 + 特例條款

⭐️採取團隊薪資上限制度以維持各隊實力均衡。

⭐️設有「指定球員（Marquee Player）」等特例，特定球星薪資不完全計入上限。

隨著越來越多球星願意回到台灣職籃，日前夢想家總經理韓駿鎧受訪時提到了「薪資上限」的議題，引爆台灣職籃是否該設立「薪資上限」與「豪華稅」的熱烈討論。到底現行聯盟有沒有朝這方向實施的想法？球團GM怎麼看？職籃工會又是什麼立場？《NOWNEWS》為您整理三方觀點懶人包。夢想家總經理韓駿鎧在日前舉辦的開季記者會上針對各隊在休賽季砸重金導致「軍備競賽」表達憂心。他指出，台灣職籃的洋將及本土球員薪資超越日本與中國職業聯賽，躍升為「亞洲最高薪聯盟」。韓駿鎧坦言，雖然企業願意投入資源是好事，但若市場薪資結構無上限堆高、演變成少數球隊惡性喊價，恐將導致市場泡沫化，未來甚至可能面臨球隊縮編或退場的危機，進而傷害球迷權益。TPBL副秘書長程柏仁針對各隊「大撒幣」的現象回應指出，雖然球員薪資由市場機制決定且樂見球團投入資源，但此模式無法長期發展，聯盟內部已多次討論建立「薪資上限」與「奢侈稅」制度。不過，因此，聯盟雖有明確方向並參考日韓成熟聯賽研擬配套，但目前仍需等待市場穩定，暫不設時間表。面對台灣職籃休賽季的「軍備競賽」與球員薪資飆漲，重磅網羅林庭謙加盟的臺北台新戰神營運長楊勝凱今日在開季媒體日表態支持設置「薪資上限」。楊勝凱也比喻行車速限來形容建立制度的重要性：「駕駛不一樣，每台車的性能也不一樣，每個人感受速度的快感不一樣。」他指出，有人開到時速70公里就覺得很快，也有人開跑車、即使時速200公里仍覺得沒什麼。楊勝凱最後坦言，雖然各球團曾針對此議題意見交流，但這項政策不單單只是數字問題，還需要更多聰明的腦袋共同加入討論與精算，才能找出最合適的規範方式。針對台灣職籃近期熱議的薪資上限與豪華稅制度，台北市職業籃球員職業工會日前發布「5點聲明」表示，工會理解球團考量並支持企業長期投入，但強調相關規範直接牽動選手的契約與就業權益，各項身分認定與薪資限制應納入勞資團體協商，且財務計算與收入認列必須公開透明。此外，工會也呼籲建立健全的球團退場機制與從業人員履約保障，涵蓋合約處理、傷病防護及後勤團隊的權益維護。工會重申，願意與聯盟及各球團展開對話，透過完善的團體協商共同推動台灣籃球環境的健全發展。