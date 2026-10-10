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▲劉德華（如圖）曾在民國82年特地來台，出席中華民國雙十節軍民聯歡晚會，畫面至今仍是不少人心中的經典。（圖／翻攝自YouTube）

一年一度中華民國雙十國慶到來，全台各地與中央舉辦多項慶祝活動，過去每逢國慶日，不少藝人都會公開發聲祝賀；然而隨著近年兩岸關係趨於緊張，藝人們在社群平台上的表態也顯得冷清許多。香港天王劉德華曾在民國82年來台參與中華民國國慶演出，身穿國軍「白甲式制服」帥氣亮相，甚至喊話「希望每年都能夠為『國家』出點力」，至今仍是許多人心中的經典畫面。不過2024年劉德華來台開唱時，在台上演唱了〈中國人〉一曲惹議，讓台灣網友看了不禁感嘆：「當年大咖港星都來台灣」、「一切都回不去了。」劉德華曾在民國82年特地來台，出席中華民國雙十節軍民聯歡晚會，當年邀請他出席的是景美女子高級中學樂儀旗隊，劉德華身穿白色樂儀旗隊制服帥氣亮相，身材挺拔的他，看起來英姿煥發，與樂儀旗隊的學生們一起表演，場面超級壯觀。相關影片中可見，劉德華當時先後表演了當年的新歌〈神魂顛倒〉以及〈我愛你〉，更在典禮上宣示：「希望每年都能夠為『國家』出點力。」劉德華出席中華民國國慶的片段曝光後，也引起許多網友熱議，感嘆：「好懷舊的照片」、「一切都回不去了」、「當年大咖港星都來台灣，也是台灣錢淹腳目的時代，劉德華帥翻了。」劉德華在台灣形象向來很好，然而2024年來台開唱時，在台上演唱了〈中國人〉一曲引起爭議，雖獲得中國官媒央視肯定，並成為新聞廣宣素材，但也引起台灣輿論戰，部分人質疑此舉有「統戰」疑慮，但也有另一派認為「小題大作」。雖然近年國慶日台灣藝人表態顯得日益沉寂與謹慎，但還是有不少人準時發文祝賀，像是邰智源幾乎每年都獻上祝福，另外經常表達「愛台灣」的瑞莎、吳鳳、港星杜汶澤、大馬歌手黃明志等，也會在10月10日公開發文祝福。