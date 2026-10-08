「機甲蘿莉」亮相！新、老手獎勵放送

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▲外表超萌的「機甲蘿莉」，扛起火砲秒變輸出狠角色！（圖／遊戲橘子提供）

「海龍巢穴」懷舊上線 五重屠龍活動開跑

「海龍攻防戰」實況PK開打！預測勝者拿好禮

▲實況主將在「海龍攻防戰」挑戰「海龍巢穴」。（圖／遊戲橘子提供）

2011年人氣職業「機甲蘿莉」強勢回歸！兼具外型「最萌」與火力「最猛」極致反差！能以火砲、穿線環遠距轟炸，更可召喚發射雷射的「機甲傑森」與衝進敵陣的「機械鴨霸」，獨自出戰就能展現小隊級的壓制；達Lv.15還能轉職為範圍攻擊強悍的「機甲召喚師」或兼備輔助的「鍊金術師」，是追求高輸出玩家的首選！新手老手都有獎！凡新創「機甲蘿莉」除可挑戰專屬獎勵任務外，官方更推出老帶新福利活動；老玩家只要攜手LV.30以下的「機甲蘿莉」通關指定副本即可輕鬆抱走「中級阿爾泰恩」等虛寶，輔導十位徒弟再拿限定永久稱號「引導者的光輝」，快揪好友組隊衝等！重現無數勇者青春的首個團隊副本「海龍巢穴」即日起上線！《龍之谷：懷舊服》不僅原汁原味還原副本挑戰，更首度引進「巢穴切分系統」，將巢穴分割為「外圍」、「核心」及一次打到底的「經典」三種難度。如今能直接挑戰海龍王關，或選擇經典模式重溫當年通宵開荒的回憶！ 為號召勇者重返戰場，官方推出五重屠龍活動，如下：📌屠龍盛典通關海龍巢穴指定難度，就可抽樂豆點數，最多一人獨得4,000點。📌海龍 Hot Time於改版首三日的指定期間，推出強化成功率+10%、獅蠍與天啟巢穴掉落率+20%。📌讓我們屠龍首次通關「外圍」或「核心」難度，即可領取「鑽石潘多拉（7天）」、「卡西烏斯宮廷潛力袋子（珍奇級中級）」等好禮；全隊展現極致默契，達到「無死亡通關」，每人可再得一對「大翅膀」。📌賽派特拉的征途擊敗「外圍」各關首領可領生命的淨水、卡西烏斯宮廷潛力袋子（珍奇級中級）等高階道具；討伐成功「海龍賽派特拉」還可解鎖象徵戰力的專屬稱號「☆兵貴神速★海龍賽派特拉☆」。📌海龍加碼至官方 Discord 上傳海龍巢穴任意難度的通關截圖與角色資料，可免費獲得永久寵物「流浪的瘋狂鴨霸」！除了玩家親身挑戰「海龍巢穴」，熱血戰火更延伸到社群實況！重頭戲「海龍攻防戰」即將盛大登場，邀請知名實況主「Kant 肯特」與「Liang 小亮」各自組隊競速 PK，分別於10月11日、12日於 Twitch 直播角逐最快通關榮耀。10月10日前至官方 Facebook 粉絲團留言猜中獲勝隊伍，就能獲得「疲勞恢復劑（300FTG）」！此外，本次改版也開放「專精技能」、「綜合技能」與「S裝進化」等養成系統，全方位提升角色戰力，以最強姿態迎戰海龍！