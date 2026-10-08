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中國外交部直呼「高市早苗」不喊首相

日本外務省強調外交禮儀 「立場不同也應尊重一國領導人」

「台灣有事」爭議延燒至今 中日關係難見緩和

中日關係持續緊張，中國外交部發言人郭嘉昆日前在記者會上，罕見直接以「高市早苗」稱呼日本首相，未使用「日本首相」等職稱，引發日方不滿。日本外務省7日證實，已就此向中國提出交涉，強調即使兩國立場不同，對一國領導人給予應有尊重，仍是國際外交禮儀的基本要求。綜合《讀賣新聞》、《產經新聞》及法新社報導，中國外交部副發言人郭嘉昆9月30日在例行記者會上，被問及日本防衛大臣小泉進次郎有關核武及核動力潛艦的發言時，直接以「高市早苗」稱呼日本首相，而非過去常用的「高市首相」或「日本首相」。事件起因於小泉進次郎9月28日談及修訂日本《國家安全保障戰略》等安保3文件時表示，對於是否擁有核武器、核動力潛艦等議題，應該「不設禁忌、不排除任何選項」進行討論。郭嘉昆在回應相關提問、批評日本政府立場時，刻意省略高市早苗的首相頭銜。部分中國媒體也指出，這種稱呼方式相當罕見，可能具有政治意涵。日本外務省發言人北村俊博7日在記者會上表示，「即使立場不同，對一國領導人給予應有敬意，在國際禮儀上也是理所當然的事」，並證實已向中方表達日方立場。至於日本具體向中國提出哪些要求，北村俊博表示，相關內容涉及外交往來，不便公開細節。日本外務省官員則指出，未來仍將視情勢發展，審慎拿捏對中國的回應方式。中日關係自高市早苗2025年11月在國會談及「台灣有事」後持續惡化。高市當時表示，若中國對台灣動武，相關情勢可能構成日本的「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈。儘管雙方近期仍透過國會議員交流等方式尋求緩和關係，高市早苗也在施政報告中將中國定位為重要鄰國，表達建立穩定雙邊關係的意願，但從核武議題到外交稱謂爭議，顯示中日之間的緊張情勢仍未平息。