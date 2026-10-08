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▲迎秋冬火鍋旺季，揚秦國際表示，涮金鍋預期將為第四季營收帶來強勁動能。（圖／揚秦國際提供）

麥味登高蛋白再搶攻健康商機 第四季持續加快展店

揚秦國際企業（2755）於今（8）日公布9月及第三季自結營收，9月營收3.05億元，年增17.26%，較上月略減1.73%，但仍創同期新高、單月歷史第三高紀錄。今年第三季營收9.26億元，較去年同期成長17.54%，較第二季成長5.12%。揚秦表示，第三季受惠於營運規模擴大及餐飲暑期旺季，再度締造單季歷史新高紀錄。累計今年前三季營收26.33億元，較去年同期成長18.53%，同創歷史新高。揚秦總經理林麗玲表示，9月適逢開學季，家庭相關開支增加，使得整體消費力道較暑假略為放緩。旗下品牌「麥味登」、「炸雞大獅」則透過開學行銷套餐，帶動門市人流與買氣。另外，火鍋品牌「涮金鍋」受惠於節慶及連假聚餐效應，帶動門市營收表現亮眼。在多品牌策略下，揚秦9月營收仍刷新同期紀錄，創下單月歷史第三高佳績。展望後市，林麗玲表示，繼先前掀起市場話題的「蛋白堡」後，麥味登再次以「植物性蛋白質」為研發核心，打造高蛋白系列新品。直營門市已率先推出「蛋白新食感」系列，包括「無糖濃豆漿」、「蛋白麵」等，持續搶攻健康商機。以直營為主的「涮金鍋」，林麗玲指出，為迎接秋冬火鍋旺季，9月分別在桃園市八德區、蘆竹區與新北市新莊區開出三家門市，預期將為第四季營收帶來強勁動能。隨著「2026台灣世界連鎖加盟大展」落幕，林麗玲提到，揚秦旗下主力加盟品牌「麥味登」及「炸雞大獅」詢問熱度不減，欲創業者對於深耕市場、穩定經營的品牌更具信心。兩大加盟品牌第四季也將加快展店腳步，持續擴大市佔率。截至目前，「麥味登」總店數1053家，「炸雞大獅」海內外店數115家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8，「涮金鍋」店數11家。