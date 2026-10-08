羽球領導品牌VICTOR宣布與日本經典格鬥遊戲IP《Street Fighter 快打旋風》跨界合作，推出全新「VICTOR × Street Fighter」聯名系列，全系列涵蓋專業羽球拍、球鞋、拍包與服飾配件，即日起正式開賣！當追求速度與力量的羽球運動，遇上熱血沸騰的格鬥遊戲，跨領域強強交鋒，為羽球場帶來滿血能量。
《快打旋風》經典角色融入羽球配備 跨界格鬥
「VICTOR × Street Fighter」聯名系列精選遊戲中備受喜愛的經典角色：隆（Ryu）、肯（Ken）、春麗（Chun-Li）等，將角色鮮明的性格色彩、視覺符號與經典絕招完美融入裝備設計中。聯名羽球拍特別以角色的招牌技能為靈感核心，將隆與肯極具代表性的「波動拳」與「昇龍拳」化為羽球拍設計細節，讓球員在每一次揮拍對決中，都能體驗宛如格鬥家施展必殺技般的暢快連擊。
除了羽球拍之外，聯名系列也同步推出羽球鞋款、運動服飾及裝備配件，全方位滿足球場運動與日常穿搭需求，設計上大量融入懷舊街機風格、經典像素元素以及強烈的街頭格鬥線條。
聯名羽球鞋：鞋身印有「昇龍拳」經典招式操作指令（↓↘→＋P）與波動拳指令，巧妙結合格鬥情懷與運動機能。
護腕與運動襪：融入豪鬼（Gouki）代表性的「一瞬千擊」圖騰。
握把布：刻有各角色經典招式指令，並推出隆「幻影黑」、肯「赤焰紅」、春麗「疾風藍」與韓蛛俐（Juri）「薔薇粉」四款專屬配色。
「VICTOR × Street Fighter」聯名系列商品售價、購買通路
聯名球拍（ARS-FIGHTER）幻影黑 定價7500元
聯名球拍 （ARS-GOUKI）旋擊藍 定價4380元
聯名羽球鞋（P-STF）閃光白 定價3680元
聯名矩形包（BR5659STF）旋擊藍 定價3880元
聯名矩形包（BR5637STF）幻域紫 定價2980元
聯名後背包（BR5059STF）幻影黑 定價2280元
聯名後背包（BR5037STF）荒漠沙色 定價1880元
聯名針織T恤 定價1180元
聯名運動護腕 定價200元
聯名高筒運動襪 定價350元
聯名運動毛巾 定價680元
聯名握把布 定價150元
聯名運動水壺 定價750元
聯名人造球 定價250元
購買通路：VICTOR 全台經銷商 （A級點以上）、MOMO 購物網 VICTOR 品牌旗艦館、PChome 24h 購物 VICTOR 品牌旗艦館。
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「VICTOR × Street Fighter」聯名系列精選遊戲中備受喜愛的經典角色：隆（Ryu）、肯（Ken）、春麗（Chun-Li）等，將角色鮮明的性格色彩、視覺符號與經典絕招完美融入裝備設計中。聯名羽球拍特別以角色的招牌技能為靈感核心，將隆與肯極具代表性的「波動拳」與「昇龍拳」化為羽球拍設計細節，讓球員在每一次揮拍對決中，都能體驗宛如格鬥家施展必殺技般的暢快連擊。
除了羽球拍之外，聯名系列也同步推出羽球鞋款、運動服飾及裝備配件，全方位滿足球場運動與日常穿搭需求，設計上大量融入懷舊街機風格、經典像素元素以及強烈的街頭格鬥線條。
聯名羽球鞋：鞋身印有「昇龍拳」經典招式操作指令（↓↘→＋P）與波動拳指令，巧妙結合格鬥情懷與運動機能。
護腕與運動襪：融入豪鬼（Gouki）代表性的「一瞬千擊」圖騰。
握把布：刻有各角色經典招式指令，並推出隆「幻影黑」、肯「赤焰紅」、春麗「疾風藍」與韓蛛俐（Juri）「薔薇粉」四款專屬配色。
聯名球拍（ARS-FIGHTER）幻影黑 定價7500元
聯名球拍 （ARS-GOUKI）旋擊藍 定價4380元
聯名羽球鞋（P-STF）閃光白 定價3680元
聯名矩形包（BR5637STF）幻域紫 定價2980元
聯名後背包（BR5059STF）幻影黑 定價2280元
聯名後背包（BR5037STF）荒漠沙色 定價1880元
聯名針織T恤 定價1180元
聯名高筒運動襪 定價350元
聯名運動毛巾 定價680元
聯名握把布 定價150元
聯名運動水壺 定價750元
聯名人造球 定價250元
購買通路：VICTOR 全台經銷商 （A級點以上）、MOMO 購物網 VICTOR 品牌旗艦館、PChome 24h 購物 VICTOR 品牌旗艦館。