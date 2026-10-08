羽球領導品牌VICTOR宣布與日本經典格鬥遊戲IP《Street Fighter 快打旋風》跨界合作，推出全新「VICTOR × Street Fighter」聯名系列，全系列涵蓋專業羽球拍、球鞋、拍包與服飾配件，即日起正式開賣！當追求速度與力量的羽球運動，遇上熱血沸騰的格鬥遊戲，跨領域強強交鋒，為羽球場帶來滿血能量。

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《快打旋風》經典角色融入羽球配備　跨界格鬥

「VICTOR × Street Fighter」聯名系列精選遊戲中備受喜愛的經典角色：隆（Ryu）、肯（Ken）、春麗（Chun-Li）等，將角色鮮明的性格色彩、視覺符號與經典絕招完美融入裝備設計中。聯名羽球拍特別以角色的招牌技能為靈感核心，將隆與肯極具代表性的「波動拳」與「昇龍拳」化為羽球拍設計細節，讓球員在每一次揮拍對決中，都能體驗宛如格鬥家施展必殺技般的暢快連擊。

除了羽球拍之外，聯名系列也同步推出羽球鞋款、運動服飾及裝備配件，全方位滿足球場運動與日常穿搭需求，設計上大量融入懷舊街機風格、經典像素元素以及強烈的街頭格鬥線條。

聯名羽球鞋：鞋身印有「昇龍拳」經典招式操作指令（↓↘→＋P）與波動拳指令，巧妙結合格鬥情懷與運動機能。

護腕與運動襪：融入豪鬼（Gouki）代表性的「一瞬千擊」圖騰。

握把布：刻有各角色經典招式指令，並推出隆「幻影黑」、肯「赤焰紅」、春麗「疾風藍」與韓蛛俐（Juri）「薔薇粉」四款專屬配色。

▲聯名羽球拍以經典角色的招牌技能為靈感核心，化為羽球拍設計細節。（圖／VICTOR提供）
▲聯名羽球拍以經典角色的招牌技能為靈感核心，化為羽球拍設計細節。（圖／VICTOR提供）
「VICTOR × Street Fighter」聯名系列商品售價、購買通路

聯名球拍（ARS-FIGHTER）幻影黑　定價7500元

聯名球拍 （ARS-GOUKI）旋擊藍　定價4380元

聯名羽球鞋（P-STF）閃光白　定價3680元

▲聯名羽球鞋鞋身印有「昇龍拳」經典招式操作指令（↓↘→＋P），巧妙結合格鬥情懷與運動機能。（圖／VICTOR提供）
▲聯名羽球鞋鞋身印有「昇龍拳」經典招式操作指令（↓↘→＋P），巧妙結合格鬥情懷與運動機能。（圖／VICTOR提供）
聯名矩形包（BR5659STF）旋擊藍　定價3880元

聯名矩形包（BR5637STF）幻域紫　定價2980元

聯名後背包（BR5059STF）幻影黑　定價2280元

聯名後背包（BR5037STF）荒漠沙色　定價1880元

聯名針織T恤　定價1180元

▲精選遊戲中備受喜愛的經典角色——隆、肯、春麗等，將角色鮮明的性格色彩與視覺符號融入設計中。（圖／VICTOR提供）
▲精選遊戲中備受喜愛的經典角色——隆、肯、春麗等，將角色鮮明的性格色彩與視覺符號融入設計中。（圖／VICTOR提供）
聯名運動護腕　定價200元

聯名高筒運動襪　定價350元

聯名運動毛巾　定價680元

聯名握把布　定價150元

聯名運動水壺　定價750元

聯名人造球　定價250元

購買通路：VICTOR 全台經銷商 （A級點以上）MOMO 購物網 VICTOR 品牌旗艦館PChome 24h 購物 VICTOR 品牌旗艦館

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...