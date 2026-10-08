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台中市政府交通局推動智慧停車無紙化服務邁入新階段。交通局宣布，將於10月15日及29日分兩階段，在捷運綠線沿線及勤美商圈等15條路段，啟用634格智慧停車格。加上先前於國家歌劇院、國立台灣美術館等試辦區域，全市智慧無紙化車格將正式突破千格，達到1,274格。交通局長葉昭甫表示，智慧停車格係透過低位影像技術自動辨識車牌並計算費用，現場不再開立紙本繳費單。市府自去年起於西屯區國家歌劇院周邊率先試辦，今年7月及9月又陸續導入國美館與台中州廳周邊附屬停車場，成效良好。本次進一步擴大至捷運沿線及熱門商圈，不僅能精準掌握熱點停車率、提升車格周轉率，更能落實無紙化減碳。針對第三階段啟用的具體路段，台中市停車管理處說，第一波（10月15日上線，共325格）： 聚焦捷運綠線周邊，涵蓋西屯及南屯區之文心路、市政北一路、水安街、五權西路、文心南路、永春東路等6條道路。第二波（10月29日上線，共309格）： 聚焦勤美商圈周邊，涵蓋西區公益路155巷、公正路、中興街、向上路1段79巷、向上北路、昇平街、英才路、民生路、美村路等9條道路。葉昭甫指出，民眾若要辨識智慧車格，無紙化路段開口均立有收費告示牌，且車格內均繪製綠底白字的「P」及「無紙化收費」字樣。車輛離場前，民眾可直接掃描車格旁邊的QR Code線上繳費；若透過「台中交通網」APP或金融機構、電信業者綁定車號自動代扣繳，離場後無需再手動操作，且即日起至115年12月31日止，還可享有停車費最高6折的限時優惠。