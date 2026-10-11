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▲馬凡丁虧女演員們像黑幫。（圖／翻攝自微博＠馬凡丁）

陸劇《蘭香如故》口碑攀升，不同於以往的宅鬥劇，著重在女性成長大獲好評，而劇中女演員每個穿起古裝都貴氣又有氣質，飾演林家三妹妹的馬凡丁，卻在微博出賣大家，分享等戲時的私照，每個人都熱得把古裝裙子往上掀，笑說像黑幫一樣，反差極大。馬凡丁在《蘭香如故》飾演三妹妹「林繡茹」，後來嫁給侯爺，生了3個女兒，許多人都大讚她是全劇最適合穿古裝的，非常貴氣，然而馬凡丁卻在微博公開幕後拍攝照，只見二姊姊林繡芄（吳甜甜 飾）還有二嫂吳天琪、三嬸趙詩矇竟把古裝裙擺掀開，坐在椅子上用電風扇吹臉，拍攝時應是非常熱，馬凡丁笑說，「這幾張合照拍得跟黑幫似的」。意外讓粉絲看見不同於角色的她們，格外有趣。不僅如此，馬凡丁和「侯爺」賀鵬下了戲後還拍了舞蹈短影音、情侶合照，放閃直呼就當是侯爺和三妹妹的來世，讓許多劇迷嗑翻了，《蘭香如故》播出大結局，最後林錦岐（劉學義 飾）在許蘭香（譚松韻 飾）懷中離世，享年50歲，許蘭香則活到了80歲才壽終正寢。全劇以一字「活」貫穿，蘭香的母親要她好好活、丫鬟蕺兒要她用力活，三妹妹也為了替自己爭一個前程，放下小情小愛，認真地活，這種以女性成長為主軸的戲，打破古裝劇虐戀公式殺出一條血路。