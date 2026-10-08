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松機搬不搬只是第一關 柯文哲追問土地怎麼用

台北市長蔣萬安今（8）日宣布研議松山機場遷移，若未來釋出機場及周邊約300公頃土地，將朝AI園區、住宅及公園等用途規劃。對此，前台北市長柯文哲表示，松山機場遷建是老題目，「我當年也沒有解決」，關鍵癥結包括軍事用途評估、交通運輸便利性難以取代等問題。至於未來若要發展產業園區，柯文哲認為，「我倒是覺得社子島要先解決」。民眾黨創黨主席柯文哲今天下午出席2026南投世界茶葉博覽會，針對蔣萬安提出研議松山機場遷建，柯文哲表示，這是一個複雜的老問題，自己擔任台北市長時也沒有解決，「沒辦法在這裡花短短一分鐘解釋完畢」。柯文哲指出，關鍵重點不只是松山機場是否搬到桃園機場，首先涉及機場的軍事用途，「我一直沒看過國防部對這方面的評估，我也不知道答案」。其次是交通運輸，目前從松山機場飛往澎湖、金門等外島，甚至前往日本東京都相當便利；若遷往桃園，雖然已有機場捷運，但目前無法一站直達，也不如松機便利。他認為，若松機遷至桃機，未來交通運輸如何銜接、如何解決，都必須先說清楚。柯文哲進一步表示，另一個問題是松山機場土地釋出後要做什麼用途？他指出，自己任內有幾項更重要的議題，包括總統府、立法院及中央部會機關是否重新整合，這些問題應該優先討論。至於土地是否適合發展產業園區，柯文哲表示，台北市的產業發展一路從內湖到南港，如今再延伸至北士科，下一個則是社子島。蔣萬安提到松山機場土地未來要發展科學園區，「我倒是覺得社子島先解決，因為這已經做到一半了」。柯文哲也提醒蔣萬安，都市規劃不能只看眼前，市政應該做50年的規劃，無論是推動時程或戰略上的銜接、跳板，都應該先盤點清楚、畫出完整藍圖，再決定松山機場遷建及土地開發的方向。