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國慶三天連續假期即將展開，預期高鐵台中站周邊將湧現返鄉與觀光車潮。台中市政府警察局烏日分局延續中秋專案勤務經驗，規劃全方位交通疏導計畫，公布替代道路分流動線與站區接送規範，並祭出「內行人避塞撇步」，呼籲用路人提早規劃行程、配合現場指揮。烏日分局指出，為避免車流過度集中於主要幹線，建議不同區域前往高鐵台中站的車輛善用替代道路，「南投地區」，可經由中投公路（台63線），下烏日區環河路後，轉接高鐵路一段進出站區。「彰化地區」，建議利用國道1號王田交流道，或經由大肚橋進入烏日區，轉接中山路抵達。「台中市區」，除台74線中彰快速道路外，亦可彈性改道建國路、學田路及中山路等聯外道路。為維持站區動線順暢，高鐵台中站一、二樓全天候實施科技執法取締違規臨停，凡停車超過3分鐘即依法開罰。警方提醒，民眾進入站區應確實遵行分流接送規定，「二樓送客專區」：實施車廂分流下客。搭乘第7至12車廂或自由座之旅客，請於前段1A門下車；第1至6車廂旅客，請至中段1B門或後段2號門下車。「一樓載客專區」：駕駛人務必落實「以人等車」，待搭乘旅客抵達7號門後，再通知駕駛開車駛入接送。針對連假尖峰車潮，警方提供三招避塞訣竅，建議改至「台鐵新烏日站前廣場」接送，該處步行至高鐵站僅約200公尺，可有效避開高鐵主要車流。高鐵台中站具備捷運、台鐵與公車共構優勢，多搭乘大眾運輸可免去找車位與塞車困擾。出發前可透過「台中交通網 App」查詢周邊路況，隨時調整行駛路線。烏日分局強調，連假期間將於高鐵周邊重要路口加派警力及義交落實交通疏導，請駕駛人行經站區減速慢行，並遵守交通規則與員警指引，共同維護行車安全與路口暢通。