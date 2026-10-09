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▲林佳儀當年唱紅〈一個人的我依然會微笑〉，如今年過半百的她保養得宜，凍齡功力了得。（圖／林佳儀臉書）

▲林佳儀恢單後獨自撫養2名女兒，並積極發展中藥膳食養生事業，重新活出自我。（圖／林佳儀臉書）

女星林佳儀出道31年，90年代以一曲〈一個人的我依然會微笑〉於樂壇爆紅，被封為「最正玉女歌手」、「長腿玉女」，後來因為創業而淡出演藝圈10多年，2017年才復出螢光幕，她和服飾業小開的豪門婚姻並不順遂，財務問題成了壓垮16年婚姻的最後一根稻草。林佳儀19歲參加日本歌唱節目奪得總冠軍，隨即被唱片公司簽下，並於1995年正式出道，當年她將中島美雪的〈天空與你之間〉翻唱成中文版〈一個人的我依然會微笑〉，搭上原曲日劇《無家可歸的小孩》在台灣播出，讓該曲紅遍大街小巷，讓林佳儀成為90年代中末期的代表性玉女歌手。24歲時，林佳儀曾經短暫離開歌壇，拿著積蓄遠赴英國攻讀流行時尚與行銷課程，回台後於2004年嫁給服飾小開陳建亨，並生下2名女兒，2006年因為自行創業發展時尚事業而淡出大眾視野，後於2017年宣布重新復出螢光幕，參與不少綜藝節目錄影。林佳儀婚後和老公共同經營服飾品牌，爆發雷曼兄弟風暴後，男方因為堅持擴大兩岸事業體而四處借錢、利息飆升，林佳儀甚至當了連帶保證人，一度背負高達一年3000萬的利息債務，此外，丈夫當年還說服林佳儀的媽媽把娘家房產作為公司資產抵押貸款，承諾會照顧林佳儀的植物人弟弟。沒想到，林佳儀老公最後因為還不出貸款導致房子遭法院法拍，此舉澈底踩到林佳儀的底線，讓她痛心決定離婚，林佳儀坦言，這段婚姻後期與老公為了錢的事情，曾經長達一年沒有說話，甚至近乎過著無性婚姻的生活，離婚後的林佳儀目前獨自撫養女兒，並積極發展中藥膳食養生事業，重新活出自我。