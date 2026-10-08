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印第安納溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）終於回到NBA賽場。自2025年NBA總冠軍賽第7戰右腳阿基里斯腱撕裂後，哈利伯頓睽違16個月才再度出賽，今（8）日在溜馬對明尼蘇達灰狼的季前賽中登場16分鐘，繳出7分、6助攻、2阻攻、1抄截，投籃8投3中、三分球3投1中，幫助溜馬以123：112擊敗灰狼。這是哈利伯頓重傷後第一次穿上溜馬球衣出賽。他上一次正式比賽已經是2025年NBA總冠軍賽第7戰，當時他因右腳阿基里斯腱撕裂退場，之後缺席整個復健期。這次季前賽復出，溜馬明顯控制他的使用時間，讓他只打16分鐘。雖然哈利伯頓進攻手感仍在調整，全場8投3中，但他仍送出6次助攻，並有2次阻攻、1次抄截。對溜馬來說，這場比賽最大重點不是得分，而是球隊核心已能回到正式比賽節奏，並在有限時間內重新展現組織能力。這場比賽安排在愛荷華州立大學主場Hilton Coliseum，對哈利伯頓別具意義。他大學時期效力愛荷華州立大學，之後在2020年NBA選秀首輪第12順位被國王選中，展開職業生涯。這次睽違16個月復出，哈利伯頓也自掏腰包買下學生區門票，讓愛荷華州立大學學生免費進場觀戰。賽後談到復健過程，哈利伯頓坦言這段時間並不容易。他表示：「這就像一趟情緒雲霄飛車，我有很多艱難的日子，但我想這都是過程的一部分。」哈利伯頓也提到，16個月是很長的時間，自己從來沒有這麼久沒打籃球，因此這次受傷讓他學到很多，也改變了他看待人生與籃球的方式。哈利伯頓回歸，對溜馬新賽季意義重大。他是球隊進攻發動核心，上一次完整健康賽季曾入選明星賽，也曾帶領溜馬打出聯盟前段班的進攻節奏。這次復出首戰雖然只有16分鐘，但6次助攻已經顯示他仍能快速找到隊友，讓溜馬重新擁有最熟悉的進攻組織者。