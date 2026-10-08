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選戰倒數51天，台北市長蔣萬安今（8）日首度接受專訪，被問到為何台北市民還要給他4年，怎麼形容過去4年的角色，他說這4年就是勇敢突破，下一個四年給自己的期許是「開創未來」。蔣萬安今接受中天專訪，被問到為何台北市民還要給你4年，再給4年要怎麼形容過去4年的角色，蔣萬安說，這四年其實就是勇敢突破，跟台北隊突破很多不可能的困難，譬如爭取輝達進來，當時幾乎絕望，過程中確實輝達要快、乾淨的土地，但選擇的偏偏是別人的地，這確實有很多複雜，也確實得到中央的協助，輝達是個例子，大巨蛋也是個例子，也是中央的協助才能突破。蔣萬安說，他勇敢突破，在台北市西門町有第一個負壓式吸菸室，這些都是很多歷任市長希望可以克服，但受限法規不允許，今天看到圓環拆除討論２０多年，大家擔心是否真能解決7年事故第一名的情況，但他頂住壓力把它改成正交路口，現在交通事故的件數，從第一名降到第10名。蔣萬安說，他就是很務實，推向市政建設，為市民解決各項問題，願意傾聽，可以做更好趕快改善，這就是台北隊的態度，也會持續這樣的精神讓台北未來四年各項建設持續往前走。主持人李珮瑄追問，剛送了四個字，叫做「勇敢突破」，下一個四年，要再送四個字的話，給自己的期許，蔣萬安說「開創未來」。