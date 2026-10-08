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▲跨越大里溪的「坪林新橋」正式完工通車，由市長盧秀燕主持祈福典禮(圖／建設局提供2026.10.8)

告別繞行塞車苦！北屯與太平居民期盼多年的「坪林新橋」今(8)日正式通車。台中市政府建設局斥資3.5億元打造，市長盧秀燕親自剪綵祈福。新橋跨越大里溪連接北屯祥順路與太平環太東路，未來兩地往來不必再繞遠路，單趟可省下10分鐘車程，大幅提升在地民生與通勤的便利度。盧秀燕指出，市府秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」的精神推動跨溪橋梁建設。坪林新橋總經費3.5億元，在中央與地方民代共同爭取下，獲得中央補助約2.45億元（佔比達七成），創下其任內中央補助比例最高的紀錄，市府僅需自籌1.05億元，有效減輕地方財政負擔。盧秀燕說，在工程設計方面，坪林新橋以安全耐用為核心，使用年限可達百年以上。橋寬約20至28公尺，兩側特別規劃4公尺寬的人行道與自行車道，落實「人車分道」確保行人安全；同時導入景觀與夜間燈光設計，兼具交通、休閒與賞景功能，預計將成為在地民眾散步與拍照打卡的新地標。市議員賴順仁表示，過去北屯與太平交界處因大里溪阻隔，尖峰時段車流常陷入嚴重壅塞，地方鄉親對安全便捷的跨溪橋梁期盼已久。如今看到坪林新橋落成啟用，不僅能有效轉移並疏解周邊幹道的龐大車潮，更能大幅提升雙邊居民通勤與購物的安全性與便利性，帶來區域發展的雙贏局面。建設局長陳大田說，全長約110公尺的坪林新橋施工期間克服了跨溪施工等多項挑戰，感謝中央補助、議員、里長支持及在地居民的體諒配合，才促成工程順利圓滿完成。建設局補充，市府將持續推動道路開闢、橋梁興建與人行環境改善等重大建設，逐步補足城市路網，落實「路若通，吃穿就成功」的精神，為市民打造更安全便捷的通行環境。今日通車祈福典禮，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、立委黃健豪、羅廷瑋、市議員賴順仁、陳成添、賴義鍠、張玉嬿、沈佑蓮、蔡耀頡、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、內政部次長董建宏、內政部國土署副署長蔡亦強、太平區長陳柏宏、北屯區長陳宗祈及太平、北屯區里長均到場；立委何欣純、楊瓊瓔及市議員黃佳恬、曾朝榮、謝家宜亦派代表共襄盛舉。