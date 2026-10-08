我是廣告 請繼續往下閱讀

台中機場不只拚航廈 江啟臣提完整交通路網

台北市長蔣萬安今（8）日宣布研議松山機場遷移，台中國際機場則面臨擴建停滯等問題。立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天呼應松機遷建構想，主張中央應從國家空運布局與區域均衡發展出發，加速推動「台中進、台中出」的新國門計畫，以年旅運量1000萬人次為目標，全面升級台中國際機場，讓中部旅客就近出入境，同時分擔桃園機場旅運需求，促成「北桃中多贏」。江啟臣表示，蔣萬安提出將松山機場及周邊約300公頃土地規劃為AI園區、住宅及公園，開啟城市空間與產業轉型的新討論。松機遷建牽動的不只是台北市土地利用，也攸關全台空運布局，中央應把握這項契機，重新整合桃園與台中國際機場的發展定位與分工，讓中台灣在國家空運版圖中扮演更積極的角色。江啟臣指出，中部擁有約700萬人口，並具備精密機械、半導體等完整產業聚落，機場運能也應與區域發展需求同步提升。他主張加速台中國際機場第三航廈規劃與建設，並整體評估跑道設施擴充及航空城發展，讓中部民眾有更多就近搭機選擇，也為國際旅客及商務人士打造「台中進、台中出」的便利國際門戶。在聯外交通方面，江啟臣提出推動高速公路直通機場的交通規劃，加速機場捷運橘線後續規劃建設，並強化往返高鐵及中部各大轉運中心的快速公車聯營服務，透過完整交通路網提升轉乘效率。他也盼結合台中國際機場與台中港「海空雙港」優勢，進一步強化國際商務及高科技物流服務，帶動中部產業與國際市場接軌。江啟臣強調，機場升級、交通串聯與產業發展，需要中央與地方共同推動。他以「安臣一條心」、「北桃中多贏」呼應蔣萬安，盼中央以整體規劃、具體時程及預算支持，促成跨城市合作，讓產業商機與建設效益擴及更多地區，「台中好、桃園好、台北好，台灣會更好！」