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《魔法科高中的劣等生》劇場版11/13上映！四葉家秘密終於揭曉

▲司波達也、司波深雪在四葉本家的集會前，面臨攸關兩人關係與未來的重要抉擇。（圖／曼迪提供）

深雪決定繼承四葉家！LiSA獻唱劇場版主題曲

▲《四葉繼承篇》除了揭開四葉家的秘密，也有大量魔法戰鬥場面。（圖／曼迪提供）

▲四葉家當家四葉真夜將在「慶春會」中決定下一任當家人選，也牽動司波兄妹的未來。（圖／曼迪提供）

人氣輕小說改編動畫《魔法科高中的劣等生》最新劇場版要來了！曼迪傳播宣布，《魔法科高中的劣等生 四葉繼承篇》將於11月13日在台灣上映，並由全台威秀影城獨家放映。這次電影改編自原作最重要的篇章之一，不僅將揭開司波達也、司波深雪兄妹身世背後的重大秘密，還牽涉四葉家下一任當家的繼承問題。台灣上映也將推出多款觀影特典，詳細內容有待官方公布。《魔法科高中的劣等生》由日本作家佐島勤創作，原著系列全球累積發行量突破3000萬冊。故事設定在魔法已成為實際技術的世界，主角司波達也雖然擁有強大實力，卻因魔法能力評價制度被歸類為「劣等生」；妹妹司波深雪則是成績優秀、天賦出眾的「優等生」。作品自2011年推出以來，陸續改編成電視動畫、漫畫及遊戲，累積大批粉絲。這次劇場版《四葉繼承篇》接續「古都內亂篇」劇情，時間來到2096年，達也與深雪收到四葉本家舉辦元旦集會「慶春會」的邀請函。這場集會將決定四葉家下一任當家，而深雪正是可能被選中的人選之一。然而，一旦成為當家，就必須接受家族安排的婚姻，讓希望繼續與哥哥共同生活的深雪陷入兩難。儘管不願與哥哥分開，深雪也明白，若自己成為四葉家當家，就有機會改變達也長年以來身為「守護者」的處境，讓哥哥獲得自由。最終她決定主動爭取繼承權，卻也因此一步步接近四葉家長年隱瞞的真相，兄妹兩人的關係與命運都將迎來重大轉折。本次劇場版由Jimmy Stone執導，聲優中村悠一、早見沙織繼續為司波達也、司波深雪配音，齋藤千和、小野大輔、茅野愛衣等人也參與演出，並邀請曾演唱系列動畫歌曲的LiSA獻唱主題曲。電影片長102分鐘，採日語原音、中文字幕上映，11月13日起於全台威秀影城獨家放映，觀影特典及後續活動資訊可關注曼迪傳播官方公告。